Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sığır ve keçi derisinden 43 yıldır el yapımı ayakkabı üretiyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 11:38
        Sığır ve keçi derisinden 43 yıldır el yapımı ayakkabı üretiyor

        ERZURUM (AA) - TALHA KOCA - Erzurumlu ayakkabı ustası Bayram Koyuncu, 40 metrekarelik atölyesinde 43 yıldır sığır ve keçi derisinden el yapımı ayakkabı üretiyor.

        İlkokulu bitirdikten sonra babasının yönlendirmesiyle 12 yaşındayken mesleğe başlayan Koyuncu, Yakutiye ilçesinde bulunan Kavaflar Çarşısı'ndaki atölyesinde, Türkiye'nin birçok noktasından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

        Kendisine yardım eden arkadaşlarıyla sığır ve keçi derisinden günlük 8-10 çift ayakkabı üreten 55 yaşındaki Koyuncu, cirit sporuyla ilgilenenlerin ve binicilerin çizmelerini de tasarlayıp yapıyor.

        Ayakkabı ustası Bayram Koyuncu, AA muhabirine, yurt dışından tavsiye üzerine gelip ayakkabı yaptıran ve yurt dışından sipariş veren müşterilerinin de olduğunu söyledi.

        İhracat yapmadığını, yurt dışından sipariş geldiğinde ayakkabı yapıp gönderdiğini ifade eden Koyuncu, şöyle konuştu:

        "Yurt dışından özellikle gelip tavsiye üzerine ayakkabı yaptırıp giden müşterilerimiz var. Özel sipariş üzerine ayakkabı yapıyoruz. Kösele, yeni model ayakkabılar kısacası her çeşit ayakkabı yapıyoruz. Türkiye'deki birçok ciritçiden bize sipariş geliyor. Sadece Erzurum'a değil şehir dışına da göndermekteyim. Uşak, Adapazarı, İstanbul ve Bursa'ya binici botu yapıp gönderdim. Şehrimizdeki ciritçilerin neredeyse hepsi beni iyi tanır. Çoğunun çizmelerini ben tasarladım."

        Koyuncu, ayakkabı sektörünün geniş olduğuna işaret ederek, kalıp, model, kesim gibi farklı alanların olduğunu anlattı.

        Ayakkabı üretiminin kolay olmadığını vurgulayan Koyuncu, "Ayakkabı ilk olarak modelden çıkıyor. Gereken aşamalarıyla bizim elimizden gelip geçerken giyene kadar gidiyor." diye konuştu.

        Koyuncu'ya yardım eden 45 yaşındaki Aydın Masat da ayakkabıcılığın öğrenilmesi zor bir sanat olduğunu ifade ederek, "Ayakkabının gereken her türlü üretim ve onarımını yapmaktayız. Fabrikasyonlar çıktıktan sonra bu işi yapan pek kalmadı. Haliyle el işi biraz zor oluyor ama biz severek yapıyoruz. Normalde ben de başka bir yerde çalışıyorum. Boş vakitlerimde sanatımı devam ettiriyorum." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        İngilizler duyurdu: Cimbom istiyor!
        İngilizler duyurdu: Cimbom istiyor!
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!

        Benzer Haberler

        Atatürk Üniversitesinin botanik bahçesi sezonda yaklaşık 15 bin ziyaretçi ağırlıyor
        Atatürk Üniversitesinin botanik bahçesi sezonda yaklaşık 15 bin ziyaretçi ağırlıyor
        Erzurum'da iç organlarında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
        Erzurum'da iç organlarında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Erzurum'da
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Erzurum'da
        Erzurum'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi
        Erzurum'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi
        Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Konyaspor, Erzurum'daki hazırlıklarını tamamladı
        Konyaspor, Erzurum'daki hazırlıklarını tamamladı