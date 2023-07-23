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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 104. Yılı Kutlama Töreni'nde konuştu: (1)

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 14:41
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 104. Yılı Kutlama Töreni'nde konuştu: (1)

        ERZURUM (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bütün dünya ülkeleri, hele dünyada büyük iddiaları olan büyük ülkeler uzayda yarış yaparken, uzayda büyük bir mücadele verirken Türkiye'nin bundan geri kalması, kendi sınırlarını koruyabilme kabiliyetini azaltacak bir husustur. Onun için diyoruz ki dün Misakımilli ne kadar önemliyse bugün uzay vatan da siber vatan da o kadar önemlidir." dedi.

        Kurtulmuş, Erzurum Kongre Binası'nda düzenlenen Erzurum Kongresi'nin 104. Yılı Kutlama Töreni'nde, Türk milletinin çok şerefli ve çok güçlü bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

        Erzurum Kongresi'nin, Türkiye'nin yakın tarihi bakımından dönüm noktası olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

        "İşgale uğramış, ordusu dağılmış, topu, tüfeği değil, kazması, küreği dahi kalmamış bir millet 'Ya Allah' diyerek ayağa kalktı ve yeniden özgürlük, istiklal ve istikbal mücadelesini verdiği o günlerin tarihi dönüm noktalarından birisi Erzurum Kongresi'dir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza ve Amasya tamimlerinden sonra gerçekleştirdiği Erzurum Kongresi, aynı zamanda yeni dönemin başlangıcı, o acılardan kurtuluşun ve istiklal mücadelesi vermenin en önemli dönüm noktalarından birisiydi."

        Erzurum Kongresi ruhunun asla unutulmayacağını vurgulayan Kurtulmuş, Misakımilli'nin vazgeçilmez bir vatan sınırı olduğu ilanının bu kongrede yapıldığına işaret etti.

        - "Bugün Misakımilli dediğimizde siber vatandan konuşmak mecburiyetindeyiz"

        Misakımilli'nin önemine değinen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Misakımilli dediğimiz şey, sadece o günkü Misakımilli'den ibaret değildir. Bugün Misakımilli dediğimizde mavi vatandan bahsetmek zorundayız. Bugün Misakımilli dediğimizde siber vatandan, uzay vatandan konuşmak mecburiyetindeyiz. Çünkü Türkiye olarak, tarihimiz boyunca, Sultan Alparslan'ın bize yurt olarak kapılarını sonuna kadar açtığı Anadolu topraklarındaki varlığımızın ilk gününden itibaren, inanın ki şöyle sırtımızı arkaya yaslayarak, rahat içerisinde, huzur içerisinde, sıkıntısız yaşadığımız neredeyse bir tek günümüz olmamıştır. Hep mücadeleyle geçmiştir. Hep düşman saldırılarıyla geçmiştir. Hep dünya üzerinde atalarımızın gösterdiği gibi yol çizmek, yön vermek, mücadele etmekle geçmiştir."

        Kurtulmuş, "Anadolu topraklarındaki ülke varlığının, varlığımızın en önemli hususiyetlerinden birisi, en son yaklaşık 5 milyon kilometrekare olan Osmanlı cihan devletinin 20 sene içerisinde paramparça edilerek, bölük pörçük parçalanmasından sonra işte Erzurum Kongresi'ndeki ruh, Misakımilli sınırlarını yeniden belirleyen ve bu sınırlar üzerinde ayağa kalkmamızı sağlayan bir ruhtur." ifadelerini kullandı.

        O dönemlerdeki gibi bugün de çok sorunlar bulunduğunu belirten Kurtulmuş, Misakımilli'ye benzer şekilde mavi vatan hedeflerinden vazgeçmeden yürümek mecburiyetinde olduklarını vurguladı.

        - "Erzurum Kongresi'nin ruhuna sahip çıkacağız"

        Hem Türkiye hem KKTC'nin egemenlik haklarını sonuna kadar koruyacaklarını, buradan (denizlerden) çıkarılacak doğal gaz ve petrolle ülkenin ve Kuzey Kıbrıs'ın gelişmesini sağlayacaklarını anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

        "Bütün dünya ülkeleri, hele dünyada büyük iddiaları olan büyük ülkeler uzayda yarış yaparken, uzayda büyük bir mücadele verirken Türkiye'nin bundan geri kalması, kendi sınırlarını koruyabilme kabiliyetini azaltacak bir husustur. Onun için diyoruz ki dün Misakımilli ne kadar önemliyse bugün uzay vatan da siber vatan da o kadar önemlidir. Erzurum Kongresi'nden şahsen benim çıkardığım birinci ders budur. Misakımilli'yi bugünün anlayışı içerisinde yeniden güçlü bir şekilde değerlendirecek ve Türkiye'nin milli menfaatlerini koruyacak her türlü adımı atmakta tereddüt göstermeyeceğiz.

        İkincisi ise o günün dünyasında topu tüfeği kalmamış, kazması, küreği kalmamış bir milletin, paramparça olmuş koskoca bir cihan devletinin üzerinde, küllerinin üzerinde ayağa kalkan, Misakımilli ruhuna sahip çıkan, Kuvayımilliye'ye sahip çıkan ecdadımız, aynı zamanda da bir şekilde Türkiye'nin mandacı ve himayeci anlayışla asla yürümeyeceğini, yani bağımsız bir ülke olarak ayağa kalkmaktan başka çaresi olmadığını cümle aleme ilan etmiştir. Bu tam bağımsız Türkiye ideali etrafında gücümüzü bilerek, hayale kapılmadan rasyonel bir şekilde bu ülkenin hem gücünü hem itibarını artırmaktır. Bu nedenle Erzurum Kongresi'nin ruhuna sahip çıkacağız."

        Erzurum Kongresi ruhundan çıkardığı üçüncü temel dersin ise "her zaman milletin değerlerine ve kültürüne sahip çıkılması" olduğunu belirten Kurtulmuş, birlikte uzlaşarak, anlaşarak işlerini istişareyle yapmak mecburiyetinde olduklarını söyledi.

        Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin bugün yaşayan canlı bir kongre olduğunu dile getirerek, "Erzurum Kongresi'ni o zor şartlarda bir araya getiren şey Anadolu'nun irfanıdır, bu milletin özüdür, bu milletin hakikatidir, bu milletin inançlarıdır, bu milletin değerleridir. Erzurum Kongresi'ni bir araya getiren ve tarihi bir adım olarak önümüze koyan şey, birlik ve beraberlik ruhudur. Bu hususlardan asla taviz vermeden, Erzurum Kongresi'nin bize sağladığı bu milli şuuru sonuna kadar kullanacak ve milletimize, gençlerimize öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

        (Sürecek)

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