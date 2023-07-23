Erzurum'da cami çatısındaki yuvasından düşen leylek yavrusu tedaviye alındı
ERZURUM (AA) - Erzurum'da cami çatısındaki yuvasından düşüp ayakları incinen leylek yavrusu, tedavisinin ardından yaşam alanına bırakılacak.
Dadaşköy Mahallesi'nde bir caminin çatısındaki yuvadan düşen leyleği gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.
DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından koruma altına alınan leylek yavrusunun, yapılan muayenesinde ayaklarının incindiği belirlendi.
Tedavisi ve bakımı yapılıp beslenmeye alınan leylek yavrusu, sağlığına kavuştuktan sonra yaşam alanına salınacak.