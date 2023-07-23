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        Erzurum'da hafriyat kamyonu devrildi, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 19:23
        Erzurum'da hafriyat kamyonu devrildi, 2 kişi yaralandı

        ERZURUM (AA) - Erzurum'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait 25 EM 754 plakalı hafriyat kamyonu, Aziziye Millet Bahçesi'ne devrildi.

        Kazada kamyon sürücüsü ile üzerine ağaç devrilen kaldırımdaki 1 kişi yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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