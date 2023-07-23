Erzurum'da hafriyat kamyonu devrildi, 2 kişi yaralandı
ERZURUM (AA) - Erzurum'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait 25 EM 754 plakalı hafriyat kamyonu, Aziziye Millet Bahçesi'ne devrildi.
Kazada kamyon sürücüsü ile üzerine ağaç devrilen kaldırımdaki 1 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.