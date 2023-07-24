DAGC Başkanı Özsoy'dan "Basın Dayanışma Günü" mesajı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (DAGC) Feridun Fazıl Özsoy, 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özsoy, mesajında, 24 Temmuz gününün basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olduğunu belirtti.

24 Temmuz 1908’de gazetelerin ilk defa denetim memurları olmadan çıktığını ve bunun üzerinden 115 yıl geçtiğini belirten Özsoy, şöyle devam etti:

"Türk Basını çözüm bekleyen onlarca sorununa karşın dün olduğu gibi bugün sorumlu duruşunu devam ettirmektedir. 104. yılını kutladığımız 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin toplanmasında Albayrak Gazetesi ve yazı kadrosu önderlik etmiş, kongreye Türkiye’nin değişik yörelerinden çok sayıda gazeteci katılmıştır. Geçmişten günümüze kadar gazeteciler, milli ve manevi meselelerde hep önde olmuş, görevini layıkıyla yerine getirmiştir."

DAGC Başkanı Özsoy, sektördeki mesleki sorunların demokratik hukuk sistemi içinde çözüleceğine inandıklarını belirterek, "Gazetecilik Meslek Yasası günümüz şartlarına göre yeniden güncellenmeli, meslektaşlarımızın ve basın kuruluşlarının sorunlarının çözümünü talep etmekteyiz. Bizler sorunlarımızın yanı sıra sorumluluklarımızın da bilincindeyiz. Sorumluluklarımız ülkemizin bölünmez bütünlüğünün yanında durmaktır. Tüm sorunlara karşın görevini fedakarca ve layıkıyla yapan meslektaşlarımızın gününü tebrik ediyor, görevleri başında şehit olan meslektaşlarımızın ve bütün şehitlerimizin aziz hatıraları önünde eğiliyor ve onları rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.