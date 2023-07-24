Hızlı tanı ve doktorlara kolay erişim Erzurum'un üniversite hastanesini cazip hale getirdi

ERZRUM (AA) - Erzurum'da tam donanımlı acil kompleksi, organ nakli, kalp, tüp bebek, hiperbarik, ağrı tedavi ve göz bankası gibi birçok merkezi olan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, hızlı tanı ile doktorlara kolay erişim imkanlarıyla Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından hastalarca tercih ediliyor.

Üniversite yerleşkesinde 165 bin metrekare kapalı alanda bulunan ve 60 yıl önce kurulan hastane, İstanbul ve Ankara ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra Azerbaycan, İran, Irak ile Avrupa ülkelerinden de gelen hastalara hizmet veriyor.

Tam donanımlı yetişkin ve çocuk acil kompleksi, girişimsel radyoloji, inme, tüp bebek, kalp, nükleer tıp, organ nakli, plastik ve estetik cerrahi ile dahili branşları, diyaliz, genetik, alternatif tıp, genetik hastalıklar, hiperbarik, radyoterapi gibi birimleri bulunan 1500 yatak kapasiteli hastanede, yaklaşık 800'ü akademik olmak üzere 3 bin personel çalışıyor.

Tüm kanserlerin tedavisi, açık kalp ameliyatları ile kalp damar cerrahisinin yapıldığı hastane, hekime kolay ulaşma, teşhis, tetkik ve tedavi süreçlerinin hızlı sonuçlandırılmasıyla büyük kentlerden, yurt dışından vatandaşların tercih önceliği oluyor.

- Yıllık 1,5 milyonun üzerinde hastaya hizmet veriliyor

Günde 5 bin civarında hastaya hizmet veren hastane, yılda 1,5 milyondan fazla hasta kabul ediyor.

Başhekim ve Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Bilgehan Erkut, AA muhabirine, yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip doğu illerine hizmet verdiklerini söyledi.

Hastanenin yurt dışından talep gördüğünü ifade eden Erkut, "Hastanemiz çabuk tanı koyulması ve tedavi edilmesiyle ön plana çıkıyor. Doktora ulaşımı çok kolay, özellikle Batı'dan bile bu amaçla hastalar bizi tercih ediyor." dedi.

Erkut, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın mali ve fiziki destekleriyle hastaneyi yeni yapılan binalarla daha da büyütüp kompleks haline getirdiklerini belirterek, "Günlük 5 bin civarında hastaya hizmet veriyoruz, yıllık 1,5 milyondan fazla hasta kabul ediyoruz. Her gün yaklaşık 150 civarında ameliyat yapılıyor. 2022 yılında 50 binin üzerinde ameliyat yapıldı. Tadilatı tamamlanan Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, kalp, organ nakli, onkoloji, inme merkezleri gibi birimlerle hizmet veriyoruz." diye konuştu.

- Hasta ve yakınları için otel hizmeti de sunuluyor

Hastanede 200 civarında acil, çocuk ve yetişkin yoğun bakım yataklarının yanı sıra hasta ve yakınları için de otel hizmeti verildiğini anlatan Erkut, bölgenin en büyüğü olması ve kalabalık akademik kadrosu ile hastanenin yurt içi ve dışından tercih edildiğini dile getirdi.

Erkut, komşu ülkelerin yanı sıra Avrupa ülkelerinden de hastalara hizmet verdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Özellikle organ naklinde sıra bekleyen veya programa alınmış insanlara, gece gündüz demeden ekiplerimiz organı alıp sırası gelene böbrek ve karaciğer nakli yapıyor. Kalp merkezimizde her türlü ameliyat ve damar hastalıklarına müdahale yapılıyor. Tüp bebek merkezinde ise yüzde 50'nin üzerinde başarı oranımız var." ifadelerini kullandı.

- Yurt içi ve dışından gelen hastalar hizmetlerden memnun

İstanbul'dan gelen hasta yakını Zeki Şenol ise çok rahat ve kolay ulaştıkları hekimlerden ve hastane hizmetlerinden çok memnun kaldıklarını belirterek, bu imkanları sunan devlet yetkililerine teşekkür etti.

Muş'tan gelen Feyat Özdemir de batı illerindeki hastanelerde muayene için aylarca beklediklerini fakat Erzurum'da bu hizmeti kısa sürede gördüklerini anlattı.

Nahçıvanlı Gülbar Hüseynova da çocuklarını muayene getirdiğini söyleyerek, "Hastane ve hizmetlerin çok iyi olduğunu duyduk ve burayı tercih ettik. Herkese tavsiye ederim. Doktorların ilgisi çok güzel, bizi çok iyi karşılıyorlar." ifadesini kullandı.

Azerbaycanlı Arif Aghyev ise kardeş ülke Türkiye'yi çok sevdiklerini belirterek, "Burada imkanlar çok iyi. Hekim ve personeller çok ilgili, herkese teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.