Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Intercity Erkekler Süper Ligi'ne yükseldi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:12
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Intercity Erkekler Süper Ligi'ne yükseldi

        ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Kars'ta düzenlenen Buz Hokeyi 1. Lig'ini şampiyon tamamlayıp Intercitiy Erkekler Süper Ligi'ne yükseldi.

        Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunca Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen 2022-2023 Buz Hokeyi 1. Lig müsabakaları sona erdi.

        Erzurum, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan katılan 4 takım, lig müsabakalarında kıyasıya yarıştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2 gün süren müsabakaları namağlup tamamladı.

        Son oynadığı maçta İstanbul Buz Korsanları Spor Kulübü'nü, 7-2 yenen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon olarak, Intercitiy Erkekler Süper Ligi'ne yükseldi.

        Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen'de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla sporcu ve antrenörleri tebrik etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşet görüntü! Saldırgan gözaltında
        Dehşet görüntü! Saldırgan gözaltında
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler!
        TÜİK göç istatistiklerini açıkladı
        TÜİK göç istatistiklerini açıkladı
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor

        Benzer Haberler

        Hızlı tanı ve doktorlara kolay erişim Erzurum'un üniversite hastanesini cazip hale getirdi
        Hızlı tanı ve doktorlara kolay erişim Erzurum'un üniversite hastanesini cazip hale getirdi
        İlkokulda katıldığı koşuda keşfedildi, şimdi Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
        İlkokulda katıldığı koşuda keşfedildi, şimdi Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
        Endonezyalı gelini atlı ciritçiler karşıladı
        Endonezyalı gelini atlı ciritçiler karşıladı
        Erzurum'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Erzurum'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
        DAGC Başkanı Özsoy'dan "Basın Dayanışma Günü" mesajı
        DAGC Başkanı Özsoy'dan "Basın Dayanışma Günü" mesajı
        Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konut ve iş yerleri teslim edildi
        Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konut ve iş yerleri teslim edildi