Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Intercity Erkekler Süper Ligi'ne yükseldi
ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Kars'ta düzenlenen Buz Hokeyi 1. Lig'ini şampiyon tamamlayıp Intercitiy Erkekler Süper Ligi'ne yükseldi.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunca Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen 2022-2023 Buz Hokeyi 1. Lig müsabakaları sona erdi.
Erzurum, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan katılan 4 takım, lig müsabakalarında kıyasıya yarıştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2 gün süren müsabakaları namağlup tamamladı.
Son oynadığı maçta İstanbul Buz Korsanları Spor Kulübü'nü, 7-2 yenen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon olarak, Intercitiy Erkekler Süper Ligi'ne yükseldi.
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen'de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla sporcu ve antrenörleri tebrik etti.