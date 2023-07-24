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        Futbol: Hazırlık maçı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 23:07
        Futbol: Hazırlık maçı

        ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

        Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Akdeniz ekibi, yeşil-mavili takımla karşılaştı.

        Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara ve Kadir Beyaz hakem üçlüsünün yönettiği mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

        Takımlar, her iki yarı farklı 11'lerle sahada yer aldı. Çaykur Rizespor'da prensip anlaşmasına varılan oyuncular da karşılaşmada forma şansı buldu.

        Bu arada Çaykur Rizespor, son hazırlık maçını 28 Temmuz Cuma günü saat 16.00'da Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynayacak.

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