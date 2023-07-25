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        Erzurum'da deprem ve afetlere hazırlık amacıyla "Masabaşı Tatbikatı" yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:44
        Erzurum'da deprem ve afetlere hazırlık amacıyla "Masabaşı Tatbikatı" yapıldı

        ERZURUM (AA) - Erzurum'da İl Sağlık Müdürlüğünce deprem ve afet gibi acil durumlara hazırlık amacıyla "Masabaşı Tatbikatı" yapıldı.

        Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nunda düzenlenen tatbikata, Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Sağlık Müdürlüğünden daire başkanları, Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, hastane yönetiminden görevliler, 112 Acil Servis Ambulans Başhekimliği, UMKE, sağlık ve diğer destek ekipleri katıldı.

        Katılımcılara çeşitli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen "asrın felaketi"nin yaşandığı deprem bölgelerindeki hastanelerde yaşananlar ile sağlık ekiplerinin çalışmalarından görseller izletildi.

        Tatbikatta, senaryo gereği kentte yaşanan 7,1'lik deprem sırasında hastane, ambulans ve sağlık hizmetinin aksamaması açısından kriz yönetimi yaptı.

        Katılımcılar, oturdukları lojistik, planlama, UMKE, İl Ambulans Başhekimliği, operasyon ve koordinasyon gibi masalarda afet anında durum çözümlemesi ve kriz yönetimi gerçekleştirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. İbrahim Yıldırım, AA muhabirine, afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

        Tatbikatı İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, daire başkanları, destek hizmetleri ve şehir hastanesi olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım, "Şu anda masabaşı tatbikatı yapıyoruz. Palandöken ilçemizde 7,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş, bundan etkilenen sağlık ve hastane sistemimiz, bunlarla ilgili ne yapabiliriz, eksikliklerimiz varsa tespit edip tamamlamak istedik. Tabii Allah ülkemizi, şehrimizi afetlerden korusun, saklasın. Afet süreçlerine hazırlık çalışması yapıyoruz ." dedi.

        Yıldırım, tatbikattı AFAD gibi paydaş kurumlarla koordineli şekilde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Olası deprem ve afetlerde eksiğimiz var mı? Koordinasyon, afet ve deprem gibi durumlara karşı müdahalelerle ilgili eksiklikleri tamamlamak istiyoruz. Yani durumumuzu gözetliyor, kendimizi ve personellerimizi bu tip durumlara hazırlık olmaları için ön bilgilendirme yapıyoruz ki insanlar unutmasın. Ülkemiz ve ilimiz deprem kuşağında. İnşallah bir afet olmaz ama biz her şeye hazırız."

        İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de depremin ne zaman ve nerede olacağının bilinmediğini, yarın afet olacakmış gibi hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "'Asrın felaketi'nin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin acılarını yaşadık ve unutmadık. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. Tatbikatın amacı, insanlarımıza en iyi şekilde müdahale edebilmek ve sağlık hizmetini kesintisiz sunmak. Tüm ayrıntıları düşünüyor ve kendimizi daha iyi şekilde hazırlıyoruz." diye konuştu.

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