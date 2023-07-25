Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü tek antrenmanla değerlendirdi.
Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalışan oyuncular, Çaykur Rizespor'la oynanan hazırlık maçının ardından yenilenme antrenmanı yaptı.
Erzurum kampında bir haftayı geride bırakan Antalyaspor, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.