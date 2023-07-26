Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takipler sonrası yapılan operasyonda, hakkında silahla yağma suçundan 21 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 43 suç kaydı olan Ramazan Ş'nin yanı sıra 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 7 suç kaydı bulunan Ahmet Y ile hırsızlık gibi toplam 13 ayrı suç kaydı bulanan ve 4 yıl 2 ay hapis cezası olan Gökhan K, gözaltına alındı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.