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        Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 20:35
        Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

        Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü çift antrenmanla değerlendirdi.

        Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalışan oyuncular, sabah antrenmanında ısınma ve taktiksel oyun çalıştı.

        Kırmızı-beyazlı ekip, akşam antrenmanında ise kuvvet ve sonrasında 3 takım halinde dar alan turnuvası oynadı.

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