Aşırı sıcaklarda çok buzlu ve soğuk içeceklerden uzak durulması önerisi

ERZURUM (AA - Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, aşırı sıcak ve güneş çarpmalarına karşı alınması gereken tedbirlerden bahsederek, çok fazla buzlu ve soğuk içeceklerin tüketilmemesini önerdi.

İl Sağlık Müdür Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları aşırı sıcak ve güneş çarpmalarına karşı uyararak ciddi sağlık sorunları ile karşılaşmamak için alınması gereken tedbirlere değindi.

Aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerine neden olabileceğine dikkati çeken Bedir, "Özellikle 4 yaşından küçük çocuklar, 65 yaş ve üzeri yaşlılarımız olmak üzere yalnız yaşayanlar, engelliler, bakıma ihtiyacı olanlar, gebeler, aşırı kilolular, kronik hastalığı olanlar ve açık alanda çalışmak zorunda kalanlar sıcaklardan daha fazla etkilenebilmektedir." ifadesini kullandı.

Bedir, susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre sıvı tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Sıcaklık ve nem artışı ile vücut ısısının arttığını işaret eden Bedir, şunları kaydetti:

"Vücut metabolizması normalde terleme ile dengede tutulmaya çalışılır ancak kişi aşırı sıcaklık durumunda sadece terleme yöntemi ile vücut ısısını dengede tutamaz. Aşırı sıcaklardan korunmak için günün en sıcak saatlerinde 10.00-16.00 arasında dışarı çıkılmaması gerekiyor. Dışarı çıkılacaksa da açık renkli ve bol kıyafetler tercih edilmeli. Kapalı alanlar iyi havalandırılmalı, mümkün olduğu kadar güneş altında koruyucusuz kalınmamalı, özellikle güneş ışınlarının kuvvetli olduğu saatlerde UV koruması olan bir güneş gözlüğü tercih edilmelidir. Aşırı hareketlerden kaçınılmalı, bebek, çocuk, engelli ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalı, çok fazla buzlu ve soğuk içeceklerden kaçınılmalıdır. Ayrıca yüksek sıcaklıklardan dolayı dışarıda kalmış besinlerin daha hızlı bozulabileceği unutulmamalıdır."

Güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatan Bedir, "Güneş çarpmasının başlıca belirtileri halsizlik, bitkinlik, yoğun çarpıntı, baş ağrısı olarak ortaya çıkmaktadır. Güneş çarpması beyin ödemine kadar ilerleyebildiği gibi güneş ışınlarına maruz kalmanın uzun vadeli etkileri arasında ciddi cilt yanakları haricinde cilt kanseri riski de bulunmaktadır. Özellikle bebek, çocuk ve yaşlı bireylerde dinlenmekle geçmeyen baş ağrısı, çarpıntı, sık kusma ve çift görme gibi durumlarda mutlaka acil servise başvurmalarını öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.