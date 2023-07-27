Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        GÜNCELLEME - Erzurum'da iki otomobil köprüden düştü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 15:22
        GÜNCELLEME - Erzurum'da iki otomobil köprüden düştü, 3 kişi yaralandı

        ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 10 metrelik köprüden düşen iki otomobildeki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

        Şükrüpaşa Mahallesi Sanayi Köprüsü mevkiinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 25 ACU 589 ve 25 LT 121 plakalı iki otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra 10 metrelik köprüden düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Düşerken ters dönen araçlarda sıkışan sürücüler ile 1 çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        - Kaza anı güvenlik kamerasında

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, yan yana hızla seyreden iki aracın çarpıştıktan sonra köprüden düştükleri yer alıyor.

        Ayrıca kaza sonrası araçların düştüğü yerde tozların yükseldiği ve çevredeki vatandaşların yaralılara yardım etmek için olay yerine doğru koştukları görülüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor

        Benzer Haberler

        Aşırı sıcaklarda çok buzlu ve soğuk içeceklerden uzak durulması önerisi
        Aşırı sıcaklarda çok buzlu ve soğuk içeceklerden uzak durulması önerisi
        Erzurum'da iki otomobil köprüden düştü, 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da iki otomobil köprüden düştü, 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da polisin kovalamacası sonucu uyuşturucu ve silahla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da polisin kovalamacası sonucu uyuşturucu ve silahla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı 2 kişi yaralandı
        Erzurum'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı 2 kişi yaralandı
        Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
        Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor