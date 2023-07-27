Aziziye Belediyesi, çocuklara ücretsiz yüzme kursu verecek Aziziye Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde çocuklar için yüzme eğitimleri verilecek.

ERZURUM (AA) - Aziziye Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde çocuklar için yüzme eğitimleri verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü başlayacak kurslar belediyenin yarı olimpik yüzme havuzunda uzman antrenörler tarafından verilecek.

Aziziye Belediyesinin "yüzme bilmeyen çocuk kalmasın" sloganı ile başlattığı kurslarda 7-14 yaş çocuklar yüzme eğitimi alacak.

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçede yüzme bilmeyen çocuk bırakmayacaklarını belirtti

Yüzme kurslarının hem geçen yıl hem de bu yıl ilgi gördüğünü belirten Orhan, şunları kaydetti:

"Başvuruların bu kadar yoğun olması açıkçası bizi şaşırtmadı. Çünkü ilçemizde bu yönde bir yatırım beklentisi vardı. Biz de ilçe sakinlerimizin bu beklentisine cevap vermiş olduk. Dolayısıyla ilçemiz adına haklı bir gururu ve mutluluğu yaşıyoruz.Yavrularımız birer saatlik seanslar halinde eğitim alacak. Alanında uzman antrenörlerce planlanan eğitim programında tüm çocuklarımız yüzmeyi öğrenmiş olacak. Tüm aileleri yüzme kurslarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyoruz. Biz kararlıyız, ilçemizde yüzme bilmeyen bir tek çocuk bile bırakmayacağız."