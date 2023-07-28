Jeotermal kaynakla üretilen domatesler Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor

ERZURUM (AA) - TALHA KOCA - Kışın çetin geçtiği Erzurum'da termal kaynak ve biyokütlesel atıklarla serada üretilen domatesler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Aziziye ilçesinde Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle belediyenin iki yıl önce kurduğu serada, "Ilıca Domatesi" markası ile üretilen domatesler yoğun talep görüyor.

Geçen yıl 330 ton domatesin üretildiği ve 20 kişinin istihdam edildiği sera, 11 bin metrekare alan üzerinde yer alıyor.

Üretilen domatesler Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satılıyor.

Hasat sezonunun başladığı ve haftada ortalama 20 ton ürün alınan serada, ilçe belediyesince "Tarladan sofraya" projesiyle vatandaşlara seradan ucuza domates satışı yapılması hedefleniyor.

- "Bu yılki rekolte beklentisi 330 ton"

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AA muhabirine, bu yıl da 330 ton hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.

Geçen yıl verimli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Orhan, "Bu sezonu da inşallah verimli geçirerek, hedeflerimiz için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tarımsal bir ürün, sezon içerisinde bazı problemlerle karşılaşma riskimiz var. Geçen sezon öyle bir riskle karşılaşmadık. Aynı şekilde bu sezonu da sıkıntısız tamamlamayıp hedefimizdeki 330 ton ürünü alıp ucuz bir şekilde piyasaya ve vatandaşlarımızın sofrasına sunacağız." dedi.

Orhan, ürettikleri domatesin Erzurum piyasası için fazla geldiğini belirterek, şehirler arası piyasaya açılıp belediye için kar elde ettiklerini dile getirdi.

Belediye olarak yatırımcıları teşvik etmek istediklerini anlatan Orhan, "Tarladan sofraya olan projemiz var. Amacımız buradaki ürünleri ucuz bir şekilde vatandaşımızın sofrasına sunmak. Bununla ilgili önümüzdeki hafta bir çalışma yapacağız. Seradaki ürünlerin hasılat durumuna göre vatandaşlarımıza burada satış yapacağız. Ucuz bir şeklide domatesimizi sofralarına ulaştıracağız." diye konuştu.

Orhan, güneşten elektrik üreten bir belediye olduklarını anımsatarak, sera içerisin de hibrit mekanizma kurulacağını bildirdi.

- Yatırımcılar konuyla ilgili araştırma yapıyor

Hedeflerinden bahseden Orhan, şöyle devam etti:

"Amacımız bir ihtisas OSB yoluna doğru ilerlemek. Seranın en büyük maliyeti ısıtma, bu maliyetleri ortadan kaldırdığımız için domates üretimi karlı bir noktaya gelerek sofralara ulaşıp, belediyemize katma değer sağlıyor. Önümüzdeki süreçte yenilenebilir enerji kaynaklarının tamamını bu üretime yönlendirmiş olacağız. Erzurum’da olabilirliği görününce çevre iller, yatırımcılar ve diğer belediyeler konuyla ilgili bizlerden bilgi alıyorlar. İncelemeleri neticesinde yatırımlara karar veriyorlar. Büyük bir yatırım kuruluşu, yaklaşık 50 dönüm üzerinde bir araziye sera kurulum çalışması başlatacak. Biz de sıcak su sağlayacağız, ısıtma işini kendileri sağlayacak."

Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik de çetin kış koşullarının olduğu Erzurum'da 2 bin rakımda yapılan üretimin önemli olduğuna işaret ederek, "Hem örnek olması hem de jeotermalin kullanımı açısından hakikaten çok güzel ve profesyonel bir iş. Belediyemiz yatırımcılara örnek olarak güzel bir iş çıkardı. 2 yıldır kaliteli ve sağlıklı üretim yapıyorlar. İlerleyen dönemlerde bu tarz yatırımlar artarsa yurt dışına da ihracat noktasında güzel işler yapılacağını ve bunların da ilçemizdeki istihdama katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Şu anda yurt dışından talep var ama iç piyasaya ancak yetiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.