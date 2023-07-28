Erzurum'da Kıbrıs gazileri gençlerle buluştu

ERZURUM (AA) - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi üyesi Kıbrıs gazileri, kentteki gençlik merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Derneğe bağlı gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Buradaki gençlik liderleri, gönüllü gençler ve gençlik merkezi üyeleriyle buluşarak Kıbrıs Barış Harekatı hakkında söyleşiler yapan dernek başkanı Salih Mesci ve beraberindeki gaziler, harekat hakkında gençleri bilgilendirdi.

Gaziler daha sonra Yakutiye Gençlik Merkezi Müzik Kulübü’nün sazları eşliğinde gençlerle türkü söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz da gazileri Yakutiye Gençlik Merkezi’nde ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, “Kıbrıs gazilerimizi gençlik merkezimizdeki gençlerle buluşturarak harekat zamanında yaşadıklarını gençlerimize anlatmalarını sağladık. Bu vesileyle vatan için şehit düşmüş askerlerimize rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.