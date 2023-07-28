Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzurum'da Kıbrıs gazileri gençlerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:14
        Erzurum'da Kıbrıs gazileri gençlerle buluştu

        ERZURUM (AA) - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi üyesi Kıbrıs gazileri, kentteki gençlik merkezinde gençlerle bir araya geldi.

        Derneğe bağlı gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

        Buradaki gençlik liderleri, gönüllü gençler ve gençlik merkezi üyeleriyle buluşarak Kıbrıs Barış Harekatı hakkında söyleşiler yapan dernek başkanı Salih Mesci ve beraberindeki gaziler, harekat hakkında gençleri bilgilendirdi.

        Gaziler daha sonra Yakutiye Gençlik Merkezi Müzik Kulübü’nün sazları eşliğinde gençlerle türkü söyledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz da gazileri Yakutiye Gençlik Merkezi’nde ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, “Kıbrıs gazilerimizi gençlik merkezimizdeki gençlerle buluşturarak harekat zamanında yaşadıklarını gençlerimize anlatmalarını sağladık. Bu vesileyle vatan için şehit düşmüş askerlerimize rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        En güzel yaz havası!
        En güzel yaz havası!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        'Dur'madı, polise çarptı!
        'Dur'madı, polise çarptı!
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza

        Benzer Haberler

        Jeotermal kaynakla üretilen domatesler Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor
        Jeotermal kaynakla üretilen domatesler Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor
        Erzurum'da faaliyetleri yasaklanan faytoncular taşkınlık çıkardı, 9 kişi gözaltına alındı
        Erzurum'da faaliyetleri yasaklanan faytoncular taşkınlık çıkardı, 9 kişi gözaltına alındı
        Aziziye Belediyesi, çocuklara ücretsiz yüzme kursu verecek
        Aziziye Belediyesi, çocuklara ücretsiz yüzme kursu verecek
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Aşırı sıcaklarda çok buzlu ve soğuk içeceklerden uzak durulması önerisi
        Aşırı sıcaklarda çok buzlu ve soğuk içeceklerden uzak durulması önerisi
        GÜNCELLEME - Erzurum'da iki otomobil köprüden düştü, 3 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Erzurum'da iki otomobil köprüden düştü, 3 kişi yaralandı