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        Görme engelli sporcu, elleriyle kazandığı madalyalara şimdi ayaklarıyla ulaşmak istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 12:39
        Görme engelli sporcu, elleriyle kazandığı madalyalara şimdi ayaklarıyla ulaşmak istiyor

        ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Golbol Kadın Milli Takımı'yla 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk yaşayan milli sporcu Gülşah Aktürk, yeni kurulan Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı sporcusu olarak 2024 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda hem bireysel hem de takım olarak başarılı olmayı hedefliyor.

        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun girişimleriyle yeni kurulan milli takımın Erzurum'daki seçmelerine katılan 27 yaşındaki Gülşah Aktürk, burada gösterdiği performansla milli formayı giymeye hak kazandı.

        Portekiz, Almanya, Fransa takımlarında forma giyen ve olimpiyat madalyası bulunan eski milli golbol sporcusu Gülşah Aktürk, bu branştaki başarısını milli takıma seçildiği futbolda da sürdürmek için sıkı çalışıyor.

        Golboldeki başarısını Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı'nda sürdürmeyi hedefleyen Gülşah, daha önce golbol branşıyla Avrupa ve dünya şampiyonalarında aldığı madalyaları bu kez futbol oynayarak almak istiyor.

        Milli sporcu Gülşah Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir Çağdaş Görme Engelliler Spor Kulübünün sporcusu olduğunu, 2008 yılında ilk uluslararası müsabakaya katıldığını, golbolde bugüne kadar çeşitli başarılar kazandığını söyledi.

        - Olimpiyat madalyası aldığı golbolden ayrıldı

        Olimpiyatlarda altın madalya kazanma başarısı gösterdiğini hatırlatan Gülşah, şöyle konuştu:

        "Olimpiyatlardan sonra bir dünya ve Avrupa ikinciliği, bir de Avrupa şampiyonluğum var. Ondan sonra çeşitli sebeplerden dolayı golbolden ayrılma kararı aldım. Futbola küçük yaşlardan ilgim vardı hem izleyici olarak hem de B1 futbolu dediğimiz görme engelliler futbolunu küçüklükten takip ederdim. Zaman zaman arkadaşlarımla da oynardım. Kadın milli takımı kurulacağını öğrendim bunun üzerine kulüpte çalışmalarımıza başladık. Hocamla 1 yıldır çeşitli aralıklarla kamplar yapıyoruz."

        Gülşah Aktürk, küçük yaşlarda judo ve atletizm de yaptığını belirterek, atletizmde de Türkiye şampiyonluklar elde ettiğini dile getirdi.

        Futbolu çok sevdiğini vurgulayan Gülşah, "Önümüzde 2024 yılının mayıs ayı civarı Avrupa Şampiyonası var, ona en iyi şekilde hazırlanacağız. Sadece milli takım kamplarında değil kulüpte ve bireysel olarak atletik performans koçumla birlikte çalışıyoruz. Altın madalya almak için elimizden geleni yapacağız. Bunun dışında sabırsızlıkla B1 kadın futbolunun olimpik olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        - "En iyisi olmak için kendimle yarışıyorum"

        Gülşah Aktürk, hırslı bir sporcu olduğunu belirterek, "Golbol ve kendi alanımda bugüne kadar dünyanın en iyi defans oyuncusu olarak gösterildim. Futbolda da aynı şekilde dünyanın en iyisi olmak için kendimle yarışıyorum. Elimden geleni değil her zaman fazlasını yapacağım. Bunun için senenin bütün aylarında atletik performans koçum beni takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Golbol ile futbolun farklılıklarını anlatan Gülşah, şunları kaydetti:

        "İkisi çok farklı branş. Birisi salon, diğeri saha oyunu. Topun içinde zil var ve sese göre hareket ediyoruz ama koordinasyon olarak da çok farklı. Biri elle, diğeri ayakla. Elle temas çok kısıtlı. Golbol rakip temaslı bir oyun değil o yüzden ikili mücadele yok. Futbolda teknik kadar kuvvetli de olmak lazım. Bu yüzden çok farklı branşlar. Golbolde en fazla ya top suratına çarpar ya da arkadaşa çarparsınız ama futbolun her anı riskli. Rakiple, kendi arkadaşınla çarpışabilirsin her an sakatlık riski var ama bu riske değer mi, benim için değer."

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