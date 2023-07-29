Benhur Keser, ilk kez forma giyeceği Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'un futbolcusu Benhur Keser, ilk kez forma giyeceği Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor.

Kayserispor altyapısında yetişen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Keser, yeni sezon hazırlıkları için Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla 2. etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Kariyerinde oynadığı takımlarla şampiyonluk yaşayıp bir üst lige çıkmasının ardından ilk kez Süper Lig'de forma giyecek olan Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başı kamplarının her zaman zor, tempolu ve yoğun geçtiğini söyledi.

Teknik direktör İlhan Palut'un daha sıkı ve disiplinli olduğunu, çalışmaların ağır ve yoğun geçtiğini ifade eden Keser, "Yoğun bir şekilde çalıştırması, oyun sisteminin olduğunu gösteriyor. Sisteme ayak uydurmak için tempo, güç ve kuvvet gerekiyor. Yorucu oluyor ama bundan memnunuz." diye konuştu.

- "Süper Lig'i yakaladım, herkese nasip olmaz"

Kendisini Kocaelispor'la bulduğunu anlatan Keser, takımla 2. Lig'de şampiyonluk yaşadığını ve o anın atmosferinin çok farklı olduğunu kaydetti.

Her Türk futbolcunun Süper Lig'de oynamayı hayal ettiğine işaret eden Keser, şöyle konuştu:

"Buraya kolay gelmedim. 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve sonunda çok şükür Süper Lig'i yakaladım, herkese nasip olmaz. En dipten geldiğiniz ve bazı zorlukları gördüğünüz zaman, buralara gelirken hedefiniz çok farklı oluyor. Süper Lig'e çıktım ama hedefime şu an daha ulaşmadım. Süper Lig'de ilk defa oynayacağım. Yaşayıp görmek lazım ama çevrem bana Süper Lig'in daha rahat bir lig olduğunu ve daha güzel bir sezon geçireceğimi söylüyor."

Elinden geleni yaparak takımına faydalı olup kariyeri için iyi işler yapmayı planladığını söyleyen Keser, hedeflere ulaşmak için gösterilen çabanın önemine değindi.

- "Çok çalışıp Süper Lig'de başarılar sağlamak istiyorum"

Çalışmadan başarının gelmeyeceğini vurgulayan Keser, "Süper Lig'e çıktık diye her şey bitti değil, burada kalıcı olmak önemli. Kalıcı olmayı hedefliyorum. Çok çalışıp Süper Lig'de iyi işler yapmak ve başarılar sağlamak istiyorum. Herkesin hedefi farklı, 4 büyük takıma ve yurt dışına gideyim diye. Bunlar da benim hedefim ama peşin konuşmayacağım. İnsan ilk başta kendisini geliştirmeli. Buraya çıktım, benim için yeterli değil. Kalıcı olup ondan sonra bir şeyler başardıktan sonra üstüne koyarsam, başarırsam, zaten oralara gideceğime kendi gözümle emin bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Keser, her futbolcunun hayali olan milli formayı giymeyi de çok istediğini sözlerine ekledi.