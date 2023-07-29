Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çaykur Rizespor, Erzurum'daki ikinci etap çalışmalarını tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 16:33
        Çaykur Rizespor, Erzurum'daki ikinci etap çalışmalarını tamamladı

        ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını da Erzurum'da tamamladı.

        İlk etap çalışmalarını da Erzurum'da yapan takımın, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap çalışmaları sona erdi.

        Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çalışan Karadeniz ekibi, dün 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yaptıkları hazırlık maçıyla kampı tamamladı.

        İkinci etapta 13 antrenman yapan mavi-yeşilli ekip, iki kamp sürecinde Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor ve 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçları yaptı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Geliş tarihi belli oldu!
        Geliş tarihi belli oldu!
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Suda aşk
        Suda aşk
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Benhur Keser, ilk kez forma giyeceği Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor
        Benhur Keser, ilk kez forma giyeceği Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor
        Görme engelli sporcu, elleriyle kazandığı madalyalara şimdi ayaklarıyla ulaşmak istiyor
        Görme engelli sporcu, elleriyle kazandığı madalyalara şimdi ayaklarıyla ulaşmak istiyor
        Erzurum faytonla olaylı vedalaştı
        Erzurum faytonla olaylı vedalaştı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
        Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası