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        Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'daki ikinci etap çalışmalarını tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 18:29
        Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'daki ikinci etap çalışmalarını tamamladı

        ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Erzurum'da tamamladı.

        İlk etap çalışmalarını Burdur'da yapan takımın, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap çalışmaları sona erdi.

        Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalışan Akdeniz ekibi, bugün Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor ile yaptıkları hazırlık maçıyla kampı tamamladı.

        Kırmızı-beyazlı ekip, kamp sürecinde Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ve EMS Yapı Sivasspor ile hazırlık maçları yaptı.

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