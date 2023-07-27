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        Erzurum'da faaliyetleri yasaklanan faytoncuların eylemine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 23:10
        Erzurum'da faaliyetleri yasaklanan faytoncuların eylemine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        ERZURUM (AA) - Erzurum'da, faaliyetleri yasaklandığı için kentin işlek caddesini trafiğe kapatıp taşkınlık çıkaran faytoncuların eylemleriyle ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Faytonlarla Cumhuriyet Caddesi'ni trafiğe kapatarak eylem yapan ve polise mukavemet gösteren şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Haklarında "Görevli memura mukavemet", "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "Kendisine zarar vermek" suçlarından işlem yapılan 7 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adalet Sarayı'na sevk edildi.

        Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerden H.G, H.H. ve M.C.G. tutuklandı, 1'i çocuk diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Gözaltına alınan ve olayla ilgisi olmayan 2 şüpheli ise emniyetten serbest bırakıldı.

        Olayda el konulan 2 fayton ve 4 at, Yedi Emin Otoparkı'na teslim edildi.

        Kentte, 27 Temmuzda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yolcu taşıma izni olmadıkları için faaliyetlerinden men edilmelerine rağmen izinsiz faaliyetlerine devam eden faytoncular eylem yapmıştı.

        Polis ekiplerinin ikazına uymayan ve mukavemet gösteren faytoncular, trafiği ulaşıma kapatmış, 1 kişi bıçakla çevreye zarar vermeye çalışıp kendisini yaralamıştı.

        Kısa süreliği gerginliğin yaşandığı olaya karıştığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alınmıştı.

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