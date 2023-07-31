Erzurum'da koruma altına alınan Anadolu yer sincabı, doğaya bırakıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bitkin halde bulunan "Anadolu gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincabı yavrusu, rehabilitasyon ve bakım sürecinden sonra doğaya salındı.

Kentte bir süre önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan Anadolu yer sincabı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenede, sağlık problemi olmadığı anlaşılan avuç içi kadar olan yavru sincabın, şırınga yardımıyla beslenerek büyümesi sağlandı.

Bakım, beslenme ve rehabilitasyon sürecinin ardından yetişkin hale gelen Anadolu gelengisi, görevlilerce doğal yaşam alanına bırakıldı.