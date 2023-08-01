Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası olan 6 firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:11
        Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası olan 6 firari hükümlü yakalandı

        ERZURUM (AA) - Erzurum'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, silahlı yağma, kasten yaralama, mala zarar verme, kasten adam öldürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek gibi farklı suçlardan aranması bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, teknik ve fiziki takipler sonucu yaptıkları operasyonlarda, 4 yıl 8 ay 7 gün ila 11 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerden Nihat A, İhsan A, Batuhan G, Kamuran Ü, Mehmet E. ile Ayşe Ç'yi yakaladı.

        Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Doksuri Tayfunu can aldı!
        Doksuri Tayfunu can aldı!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı

        Benzer Haberler

        Sosyal hayatı etkileyen el terlemesine 50 dakikalık müdahaleyle kalıcı çözü...
        Sosyal hayatı etkileyen el terlemesine 50 dakikalık müdahaleyle kalıcı çözü...
        Yumurtalarını bırakmak için göçe başlayan binlerce sazana beton engeli
        Yumurtalarını bırakmak için göçe başlayan binlerce sazana beton engeli
        Erzurum'da koruma altına alınan Anadolu yer sincabı, doğaya bırakıldı
        Erzurum'da koruma altına alınan Anadolu yer sincabı, doğaya bırakıldı
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Devletten aldığı destekle yaptığı bağlamalar yurt dışından ilgi görüyor
        Devletten aldığı destekle yaptığı bağlamalar yurt dışından ilgi görüyor
        Erzurumspor FK, yeni sezonda evinde oynayacağı maçlar için gün sayıyor
        Erzurumspor FK, yeni sezonda evinde oynayacağı maçlar için gün sayıyor