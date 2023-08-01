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        Erzurum'da eski hükümlülerin istihdamına KUDAKA'dan destek

        Erzurum'da eski hükümlülerin İŞKUR danışmanlığında istihdamı için İl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasında sözleşme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:57
        Erzurum'da eski hükümlülerin istihdamına KUDAKA'dan destek

        ERZURUM (AA) - Erzurum'da eski hükümlülerin İŞKUR danışmanlığında istihdamı için İl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasında sözleşme yapıldı.

        KUDAKA hizmet binasında gerçekleştirilen törende, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, "Hükümlülerin İstihdamı Amaçlı Forklift Eğitimi" projesinin destek sözleşmesini imzaladı.

        Bütçesi yaklaşık 100 bin lira olan projeyle denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan 10 hükümlüye fork-lift operatörlüğü eğitimi verilecek.

        İŞKUR ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün teknik ve mesleki danışmanlık yapacağı projeye KUDAKA mali destek sunacak.

        KUDAKA Genel Sekreteri Güven, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "Protokol kapsamında eski hükümlülerin sosyal hayata ve iş hayatına yeniden adapte olabilmeleri için 'iş makineleri eğitimi' verilecek ve gerekli ehliyeti alacaklar. Bu faaliyetler yürütülürken İŞKUR İl Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, hükümlülerin tekrardan iş hayatına başlamaları ve kendi işlerini kurabilmeleri için gerekli teknik ve mesleki danışmanlık hizmetini sunacaklar." ifadelerini kullandı.

        İŞKUR İl Müdürü Mutlu da kurum olarak insanların istihdam edilmesi ve iş hayatına geçişini kolaylaştırmayı öncelediklerini belirtti.

        Mutlu, şunları kaydetti:

        "Bizim istihdama geçişinde zorlandığımız kesim, 'dezavantajlı' dediğimiz, iş arayan eski hükümlüler gurubumuz var. Burada işverenimizin bakış açısı, diğer taraftan ise niteliksizlik var. E-Ticaret'in gelişmesiyle lojistik ve depolama alanında özel bir sektör oluştu. Bu sektörde fork-lift mesleği önemli hale geldi. Araştırmalarımızda bu iş gücü piyasası açığını tespit ettik. Bundan dolayı da bu alanda eski hükümlülerin bu projeden faydalandırılıp istihdama geçişini kolaylaştırmaya çalışıyoruz."

        Denetimli Serbestlik İl Müdürü Ofluoğlu ise KUDAKA ve İŞKUR İl Müdürlüğüne dezavantajlı gruplara sundukları destekler dolayısıyla teşekkür etti.

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