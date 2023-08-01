Erzurumspor FK, altyapı takviyesiyle yeni sezonda mücadele edecek

ERZURUM (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, transfer yasağı olmasına rağmen takımın geçen seneki kadrosunu büyük oranda koruduklarını, takviye olarak altyapıdan birçok oyuncuyu takıma kazandırdıklarını söyledi.

Teknik direktör Hakan Kutlu, mavi-beyazlı takımın 3. etap kamp çalışmaları sürdürdüğü Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında yeni sezonun çok önemli olduğu belirtti.

Altyapıdan birçok futbolcuyu kadroya dahil ettiklerini anlatan Kutlu, "Altyapıdan 17 oyuncumuz kamp dönemine dahil edildi. Geçmiş seneden kalan oyuncularımız var. Geçen seneden hemen hemen bütün oyuncularla anlaşma sağladık. 3. etap kamp dönemini geçirip iki hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Bu dönemi atlatıp lige hazır vaziyette yeni sezonun başlamasını bekliyoruz." dedi.

Kutlu, kulübün transfer tahtasının kapalı olduğunu anımsatarak, "Yasağımız var diye de bu kulübün belli bir otoriter yapısı olmalı. Bu yapının dışındaki oyuncularla biz de anlaşmak istemiyoruz. Şartlar oluşursa Estrela'yı da aramızda görmek istiyoruz. Bu konuda büyük aşama kaydedildi. Tahmin ediyorum bir, iki gün içinde aramıza katılır. Bugüne kadar çalıştığım kulüpler arasında altyapı potansiyeli en yüksek takım Erzurumspor. Bunları harekete geçirmek için burada çalışan hocaların devamlılık göstermesi gerekiyor ki oyuncuları tanıyıp forma şansı versinler. Ben değer veriyorum hak edenleri burada tutmaya çalıştık." diye konuştu.

İlerleyen günlerde kendisinin de resmi sözleşmeye imza atacağını ifade eden Kutlu, şöyle konuştu:

"Hiçbir şart koşup anlaşmadık. Geçen sene geldiğimizde bu kulüpte çalışmaya geldik. Geçen seneyi tamamladığımızda da bu kulüpte çalışmayı isteyerek sezona başlangıç yaptık. Sözleşmeyi imzalamadım ama transfer yasağı ile alakalı bir durum değil. Önümüzdeki birkaç gün içinde imzamı atacağım.Yasak kalksa da kalkmasa da biz ekip olarak burada devam etmeyi doğru buluyoruz. Tahtanın açılması için hem başkanımız hem de onursal başkanımızın büyük çabaları var. Bu çabaların sonuçlanacağına inanıyorum çünkü bize gelen bilgiler o yönde."

Kutlu, yeni sezonda iç saha maçlarını kendi evlerinde oynamayı arzuladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kendi sahamızda oynamayı iple çekiyoruz. Bunun avantajı çok farklı bir şey. Erzurumspor taraftarı gerçekten geçmişte çok destek oldu ve başarılarda önemli rol oynadı. Biz onlara layık olmaya çalışıyoruz. 10 gün öncesine kadar ilk iki maçımızı burada oynanmayacak gibi bir bilgi vardı ama şu an zannediyorum biraz aşama kaydedildi. Burada başlamak bizim için büyük avantaj olur. İnşallah kentin dinamikleri öne çıkıp lige burada başlamamızı sağlarlar. Tahtanın açılmasından daha önemli şey bence stadımızda lige başlayabilmek."

Ligde kalıcı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Kutlu, "Amacımız tabii ki bu ligde devam edebilmek olacak ki bunu elimizdeki oyuncuların devam ettirebileceğini düşünüyorum. Çünkü geçen seneki kadromuz lige kötü başlasa da bizimle çıkış yakaladı. Altyapıdan gelen bazı oyuncuların gerçekten takıma yeterli desteği vereceğini düşünüyorum. Önceliğimiz tabii ki bu ligde yaşamımızı devam ettirmek olacak." diye sözlerini tamamladı.