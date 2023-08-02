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        Erzurum'da çıkan yangında bitişik haldeki 3 binanın çatıları hasar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 10:56
        Erzurum'da çıkan yangında bitişik haldeki 3 binanın çatıları hasar gördü

        ERZURUM (AA) - Erzurum'da yangın çıkan bitişik haldeki 3 binanın çatılarında hasar oluştu.

        Yakutiye ilçesi Lalapaş Mahallesi Hanım Hamamı Sokak'ta üç ve dört katlı bitişik binaların çatılarında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İkisi metruk olan olan 3 binadan kullanılan birinde yaşayanlar, kontrollü şekilde tahliye edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında üç binanın çatıları hasar gördü.

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