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        KUDAKA yılın ilk 6 ayında 8 proje için 35 milyon lira destek sağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:39
        KUDAKA yılın ilk 6 ayında 8 proje için 35 milyon lira destek sağladı

        ERZURUM (AA) - TALHA KOCA - Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), bu yılın ilk 6 ayında sanayi, tarım ve turizm sektörlerinde 8 projeye 35 milyon lira destek verdi.

        Sorumluluk alanında yer alan Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta turizm, tarım ve sanayi sektörlerinde gelirin, istihdamın artırılması, yöresel ürünlerin marka değerinin yükseltilmesi için çalışma yürüten KUDAKA, geçen yıl destek verdiği projelerle 1630 kişinin istihdam edilmesini sağladı.

        Ajans, 2023'ün ilk 6 ayında da 8 projeye 35 milyon lira destek verdi.

        KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, AA muhabirine, yöresel yemeklerden tekstile, termal turizmden jeotermal seracılığa kadar pek çok alanda projelere destek sağladıklarını söyledi.

        Bu yıl faaliyetlerine hızlı başladıklarını belirten Güven, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürüttüğümüz sosyal gelişmeyi destekleme programını tamamladık. Bu programda 7 projeyle yaklaşık 20 milyon lira yatırıma ulaştık. Toplam 70 kişinin üzerinde bir istihdam sağladık." dedi.

        Güven, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile istihdama yönelik bir proje yürüttüklerini dile getirerek, "Bakanlığımız ile genç istihdamı için 10 milyon liralık bir proje yürütüyoruz. Bu projede yaklaşık 120 gencimize iş imkanı sunacağız. Diğer projelerle birlikte toplamda 200 kişilik istihdam oluşturmuş olacağız. Bu projeler kapsamında bu yıl kesinleşen yatırım tutarı yaklaşık 35 milyon lira oldu." diye konuştu.

        - "Genç istihdamına ağırlık veriyoruz"

        Yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılması için de kooperatiflerle işbirliği içinde olduklarını dile getiren Güven, projelerin kırsal kalkınma bağlamında bölgeye önemli katkılar sağladığını ifade etti.

        Bölgeye gelen yabancı turist sayısını artırmak için de ilgili kurumlarla yürüttükleri projeler olduğunu anlatan Güven, "Bölgemizdeki gelir düzeyini artırırken, bölgenin sahip olduğu, marka değeri olan ürünlerimizin, piyasadaki karşılığını ve marka değerini artırarak daha çok talep edilmesi konusunda çalışıyoruz." dedi.

        Destek programları ile genç istihdamına ağırlık verdiklerini vurgulayan Güven, şunları kaydetti:

        "Özel sektörün gerekli projeleri yürütmesi ve gereken dönüşümü sağlayabilmeleri için destekler vereceğiz. Danışmanlık hizmeti sunacağız. Bu şekilde bölgemizi yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm bağlamında ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Yöresel ürünlerimizin markalaşması bağlamında tescil çalışmalarını, ilgili paydaşlarla birlikte yürütüyoruz. Erzurum şu an coğrafi işaret bağlamında Türkiye'de üçüncü sırada. Bu sıralamanın artırılmasını hedefliyoruz. Gıda ürünlerimizin özellikle Avrupa Birliği'nde tescil edilmeleri için de çalışmalar yürütüyoruz."

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