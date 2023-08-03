İran Erzurum Başkonsolosu Ebrahimi'den Türk yatırımcılara destek açıklaması:

ERZURUM (AA) - İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi, iş ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi anlamında Türk yatırımcılara destek sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Mohammad Ebrahimi, ETSO Başkanı Salim Özakalın'ı ziyaret etti.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin konuşulduğu ziyarette Ebrahhimi, ilişkilerin artması noktasında Erzurum'un önemli olacağını belirtti.

Ebrahimi, 1 yıldır Erzurum'da görev yaptığını anımsatarak, "Erzurum havası ve insanlarıyla çok güzel bir şehir. Kardeş ülke olan Türkiye ve İran'ın birçok ortak yanı var. İki ülkede zengin tarih ve kültür varlığına sahip. İnşallah, birbirini tamamlayan potansiyellerimizi karşılıklı olarak değerlendirerek yapacağımız işbirlikleriyle bu zenginliklerimizi ekonomik anlamda daha ileriye taşırız." ifadelerini kullandı.

İran'da Türk yatırımcılara destek sağlamaya hazır olduklarını aktaran Ebrahimi, İran'ın doğu ve batısında iki serbest sanayi bölgesi olduğunu söyledi.

Ebrahimi, 25-27 Eylül tarihlerinde Van'da sınır illerinin valilerinin katılımıyla toplantı yapacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Üretim maliyetlerinin çok ucuz olduğu bölgelerimizdeki yatırım imkanlarını ve potansiyellerini Türk firmalarının kullanmasını istiyoruz. Fuarlar ve benzeri organizasyonlar konusunda ETSO aracılığıyla işbirliklerimizi artırmayı hedefliyoruz. Van'da yapacağımız toplantıya, ticaret ve sanayi odaları başkanlarını da davet edeceğiz."

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İran'dan yardım ekiplerinin Türkiye'ye koştuğuna dikkati çeken Ebrahimi, bölgedeki şehirlerin ayağa kaldırılması için ellerinden geleni yapmak istediklerini, özellikle tedarik noktasında ülke firmalarıyla işbirliği için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Özakalın ise, İran'la ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılması için çaba gösterdiklerini belirterek, "İki ülke arasındaki bağı, ekonomik anlamdaki işbirlikleriyle daha da güçlendireceğimize inanıyoruz. Yakın zamanda iş insanlarıyla Tebriz’e gezi düzenlemeyi planlıyoruz. İnşallah iki ülke arasında ticaretimizi geliştirme anlamındaki karşılıklı gayretlerimizin olumlu sonuçlarını görürüz." diye konuştu.