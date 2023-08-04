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        Erzurum'un "kültür ve sanat evi" ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:22
        Erzurum'un "kültür ve sanat evi" ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

        ERZURUM (AA) - FARUK KÜÇÜK- Erzurum'da arkeolojik kazılarda bulunan sanduka, mezar taşı ve koç heykeli gibi tarihi eserlerin sergilendiği Kültür ve Sanat Evi, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Teknik Üniversitenin ortaklaşa yaptığı kültür ve sanat evinde 9'uncu yüzyıla dayanan tarihi eserler bulunuyor.

        Kıpçaklar, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Osmanlı dönemine ait birçok eserin yer aldığı yapıda, 40 Erzurumlu hayırseverin bağışladığı ve Erzurum'un kültürel değerleri taşıyan çok sayıda miniatürk, maket ve yapıt bulunuyor.

        Kültür ve sanat evinde, arkeolojik kazılarda bulunan sandukalar, şahide taşı, mezar taşları, su kurunları, koç heykeli, sütun kaide taşı da sergileniyor.

        Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, AA muhabirine, müze hizmeti veren yapıdaki taş eserler arasında 9'uncu yüzyıla kadar tarihlendirilen eserlerin de bulunduğunu söyledi.

        - Erzurum'un tarihini ve kültürünü yansıtan eserler de bulunuyor

        Bu eserlerin Kıpçak Türklerine, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Osmanlı dönemine ait olduğunu ifade eden Küçükuğurlu, şöyle konuştu:

        "Bu eserleri bir araya getirdik. Eserler arasında çeşitli savaş görsellerini içeren kılıç, kalkan, silah ve at gibi sandukalar, mezar taşları, kürünler, sütun altlıkları, koç heykeller var. Ayrıca dibekler, den taşları, kurnalar mesela taştan yapılmış hamam kurnaları özel parçalarımızdan biri. Loğ taşı dediğimiz eskiden Erzurum'un bacalarındaki toprakları basmak ve ezmek için yapılmış silindirler gibi çok çeşitli eserlerimiz var."

        Erzurum'un ilçe ve köylerinden vatandaşlar tarafından çeşitli eserlerin bağışlandığını anlatan Küçükuğurlu, "Biz inanıyoruz ki kültür ve sanat evi açıldıktan sonra bu bağışların sayısı artacaktır. İnsanlar bunları gördükçe 'bizim eserimiz değerlensin, çatıda, depoda durana kadar, bizim eserlerimiz halkın hizmetine sunulsun. İnsanlar ziyaret etsinler. Ben de buraya bir katkıda bulunmuş olayım' diyeceklerdir. Bundan sonra bağışların katlanarak artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

        - Ücretsiz ziyaret ediliyor

        Küçükuğurlu, modern hayata geçilmesiyle eski evlerde kullanılan eserlerin çeşitli kazalara ve yok olmaya maruz kaldığına işaret ederek, bu eserlerin yok olmaması için koruma altına alınmasını istedi.

        Kültür ve sanat evini ziyaretçilerin ücretsiz gezebileceğini söyleyen Küçükuğurlu, yapının 08.00 - 23.00 arası ziyarete açık olduğunu anlattı.

        Kocaeli'den gelen Mesut Aydoğdu ise tarihini merak ettikleri Erzurum'u gezdiklerini belirterek, "Erzurum'u gezerken müze dikkatimizi çekti. Gezdik ve çok hoşumuza gitti. Çok güzel bir yer olmuş. İnsanların dışarıdan gelip görmeleri gereken turistik bir yer olmuş." ifadelerini kullandı.

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