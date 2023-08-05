Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzurum'da asansörün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da asansörün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir iş yerindeki yük asansörünün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Vaniefendi Mahallesi Haşıl Efendi Caddesi'ndeki bir iş yerinde malzeme taşımak için kullanılan yük asansörü içinde 2 kişinin olduğu sırada 5 metre yükseklikten depoya düştü.

        Asansördeki İ.T. ve Ö.Ö. yaralanarak düşen asansör kabininde mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince mahsur kaldığı yerden çıkartıldı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen yaralılar, Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!

        Benzer Haberler

        Başarılı öğrencilerini balonla uçurdular
        Başarılı öğrencilerini balonla uçurdular
        Erzurum'da tırın askeri araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
        Erzurum'da tırın askeri araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum'un "kültür ve sanat evi" ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
        Erzurum'un "kültür ve sanat evi" ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
        Prof. Dr. Çoban: Yılda 250 bin kişi kuduz şüphesiyle aşılanıyor
        Prof. Dr. Çoban: Yılda 250 bin kişi kuduz şüphesiyle aşılanıyor
        Hınıs'ta AK Parti Belediye Meclis Üyesi Serdal Şan, belediye başkanı seçild...
        Hınıs'ta AK Parti Belediye Meclis Üyesi Serdal Şan, belediye başkanı seçild...