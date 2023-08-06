Erzurum'da manav çalışanı şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile sürüklendi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Palandöken ilçesinde manav çalışanının şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile bir süre sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde 212. Sokak'taki bir manavda çalışan 26 yaşındaki Burak Abuş, rüzgarın şiddetlendiğini görünce manav önündeki şemsiyeyi kapatmak istedi.

Şemsiyeyi kapattığı esnada etkisini artıran rüzgar, Abuş'u şemsiyeyle yaklaşık 5 metre sürükledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay yerinde baygınlık geçiren Abuş, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şemsiyeyle savrulan Burak Abuş, AA muhabirine, 2 gün yoğun bakımda müşahede altında tutulduğunu söyledi.

Abuş, o anki ters psikolojiyle şemsiyeyi bırakamadığını belirterek, "Rüzgar vardı, şemsiyeyi kapatmak istedim. İpleri sarılmıştı ben de şemsiyeyi tutan çivi çıkarmaya çalışıyordum. Şemsiyeyi tutarken rüzgarın etkisiyle birlikte uçtum. Yaklaşık 5 metre savrulmuşum. Kafamı vurup bayılmışım. Gözümü açtığımda yerde yatıyordum. Sonra tekrar kendime geldiğimde hastanedeydim. Kafam kanıyordu, omzumdan darbe almıştım. İç kanamadan şüphelendiler. Şükürler olsun bir sıkıntı olmadı." dedi.