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        Erzurum'da "7 Bölgede 7 Cerrahi Bilimsel Toplantısı" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 11:31
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        Erzurum'da "7 Bölgede 7 Cerrahi Bilimsel Toplantısı" yapıldı
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        ERZURUM (AA) - Erzurum Şehir Hastanesinde Gastroenteroloji birimi tarafından "7 Bölgede 7 Cerrahi Bilimsel Toplantısı" düzenlendi.

        Şehir hastanesinin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kerem, Türk Cerrahi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mahir Özmen, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ve hastane hekimleri katıldı.

        Toplantıda Gastroenterolojinin gelişimi ve geldiği noktayla ilgili konular konuşuldu.

        Başhekim Tör, Erzurum Şehir Hastanesinin Türkiye'de sağlıkta sembol ve örnek olduğunu belirtti.

        Hastane doktorlarından Doç. Dr. Yılmaz Özdemir de uzun yılardan beri Erzurum'da görev yaptığını ifade ederek, "Bir ara Ankara'ya tayin oldum ama aklım hep Erzurum'da kaldı. Tekrar bu kadim şehre geri döndüm ve şehir Hastanesinde görev yapıyorum. Erzurum'da olmaktan, bu kadim şehre ve bölge insanına hizmet etmekten büyük onur duyuyorum." diye konuştu.

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