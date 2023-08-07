Erzurum'da trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla köprülü kavşak yapımına başlandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) ve Büyükşehir Belediyesince, tren yolu alt geçitli köprülü kavşak ve bağlantı yolu yapımına başlandı.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi yanında inşasına başlanan projeyle, Terminal Caddesi ve havalimanı güzergahındaki trafik yoğunluğunun düşürülmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezi için önemli bir ulaşım projesinin yapımına başladıklarını söyledi.

Sekmen, projenin 2 ay içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Tren yolu alt geçitli köprülü kavşak ve bağlantı yolu ile Yıldızkent, Yenişehir, Erzurum-Erzincan kara yolu ile havalimanı yolunu birbirine bağlayacak. Yeni bağlantı yolumuz 610 metre uzunluğunda, köprü genişliği ise 18 metredir. Tren yolu genişliği 15 metre olacak şekilde planlandı." ifadelerini kullandı.