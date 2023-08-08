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        "Kış kentleri"nde etkili olan sıcaklık bunaltıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:28
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        "Kış kentleri"nde etkili olan sıcaklık bunaltıyor
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        ERZURUM (AA) - Soğuk havasıyla bilinen Erzurum ve Kars'ta sıcaklık 30 derecenin üzerine çıktı.

        Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum ile Kars'ta sıcak hava etkili oluyor.

        Sıcaklığın etkisini artırdığı öğle saatlerinde park, bahçe ve mesire alanlarında zaman geçiren vatandaşlar, soğuk içecekler tüketerek serinlemeye çalıştı.

        Sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıktığı iki ilde, çocuklar da süs havuzlarında yüzdü.

        - "Evde duramıyoruz, geceleri sıcaktan yatamıyoruz"

        Erzurumlu 68 yaşındaki Cemil Özmen, AA muhabirine, bu yıl havaların çok sıcak seyrettiğini söyledi.

        Sıcaktan dolayı sağlık problemleri yaşadığını ifade eden Özmen, "Sıcaktan tansiyonum düşüyor ve yükseliyor, bol bol su içiyorum. Geçen yıl da Erzurum çok sıcaktı ama bu yıl daha çok sıcak. Önceki yıllarda bu sıcaklıkları hatırlamıyorum. Evde duramıyoruz, geceleri sıcaktan yatamıyoruz. Çok sıcak var ve evler de sıcak. Sıcakta duramadığımız için gölgelere gidiyoruz. Güneşte durduğumuzda hasta oluyoruz." diye konuştu.

        Havanın Erzurum'da eskisi gibi serin olmadığını ve değiştiğini, önceden yaz aylarında balkonlarda serinlediklerini anlatan 60 yaşındaki İbrahim Özer Yaşar da şöyle konuştu:

        "Şimdi balkonlarda serinlik yok, balkonda duruyorsun ve terliyorsun. Geçmiş yıllarda ben böyle bir sıcak görmedim. 12.00 ila 16.00 arasında bir yere gidemiyorsun. Sıcak hava beni çok etkiliyor, nefesimi daraltıyor. Mecbur kalmadıkça 16.00'ya kadar dışarı çıkmıyorum."

        - "Kars'ta böyle sıcak olmazdı"

        Karslı Hasan Yılmaz ise alışılmadık bir sıcak havanın etkisinde olduklarını söyleyerek, "Kars'ta böyle sıcaklar olmazdı, küresel ısınma Kars'ı ve ülkemizi de etkiledi. Öğle saatlerinde dışarı çıkılmıyor." dedi.

        Tayyar Şimşekler de Kars'ta serin yerlerde günü geçirmeye çalıştığını ve sıcaktan etkilenmemek için şemsiyeyle gezdiğini ifade etti.

        Kars'ta cam film ustalığı yapan Alican Kaya Poyraz ise kamyonetin kasasını havuza dönüştürdü.

        Kasaya branda serip hortumla su dolduran Poyraz, çocuklarının ve akrabalarının burada serinlemesini sağladı.

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