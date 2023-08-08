Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor karşılaşması Giresun'da oynanacak

ERZURUM (AA) - Trendyol 1. Lig'in ilk hastasındaki Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor maçının Giresun'da oynanacağı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "13 Ağustos Pazar günü saat 19.15'de Bandırmaspor ile oynayacağımız müsabaka, Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılan çalışmaların ilk maça yetişememesi sonucu, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacaktır." denildi.

Açıklamada, Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'e ve her iki camiaya desteklerinden ötürü teşekkür edildi.