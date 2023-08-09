Geleceğin sürat patencilerini yanlarından ayıramadıkları bebekleriyle yetiştiriyorlar

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da kısa kulvar sürat pateni (Short Track) antrenörü Duygu ve Adem Belir çifti, geleceğin şampiyon sporcularını yanlarından ayıramadıkları bebekleriyle yetiştiriyor.

Sporculuk dönemlerinde pistte tanışıp 6 yıl önce hayatlarını birleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenörler Duygu ve Adem çifti, küçük yaştan itibaren keşfettikleri çocukları yetiştirip Türk sporuna kazandırıyor.

Antrenör çift, yaklaşık 7 ay önce dünyaya gelen ve "Alisa Alara" adını verdikleri bebeklerini, yanlarından ayıramadıkları için 3 aydır antrenmanlara götürüyor.

Buz pistinde bir yandan geleceğin şampiyon sporcularını eğitmek için çabalayan antrenör çift, bir yandan da yardımlaşarak bebekleriyle ilgilenip zaman zaman kucaklarında buz üzerine çıkarıyor.

- Adem Belir: "Artık kızımız da alıştı, buza geldiğinde mutlu oluyor"

Adem Belir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebekleriyle buza girip antrenman yapmanın zor olduğundan bahsederek, şunları kaydetti:

"İlk zamanlarda bebekle eğitim vermek zordu, şimdi bu sürece alıştık. Artık kızımız da alıştı, yadırgamıyor tam tersi buza geldiğinde mutlu oluyor. O mutlu olunca biz de mutluyuz. Antrenmanlarımızı sürdürürken kızımızı yanımızda götürüp getiriyoruz. Kızım burada buzda büyüyecek, abileri gibi o da sporcu olacak inşallah."

Eşiyle antrenman sahasında tanıştığını hatırlatan Belir, "2017'den beri eşimle Short Track antrenörlüğü yapıyoruz, mutluyuz. Şimdi yaklaşık 60 sporcumuz var, çok sayıda sporcu yetiştirip milli takıma hem de altyapıya kazandırdık." ifadelerini kullandı.

- Duygu Belir: "Buzda, sıcak ve soğukta her yere bizimle"

Antrenör anne Duygu Belir ise önceden milli takım antrenörlüğü yaptığını söyledi.

Şimdi milli takıma ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine sporcu yetiştirdiklerini ifade eden Belir, "Antrenmanlara bebeğimizle devam ediyoruz." dedi.

Milli atlet olan eşinin yaklaşık 6 yıl önce sürat patenci olduğunu anlatan Belir, "Eşim atletizm antrenörü, ben sürat patenciydim. Eşim de sürat patenci olunca beraber Short Track sporcusu yetiştirmeye başladık. Bebeğimizi 4 aylıkken buza getirmeye başladık, antrenmanları beraber sürdürmekteyiz. Buzda, sıcak ve soğukta her yere bizimle geliyor, antrenmanlara eşlik ediyor." diye konuştu.

Belir, kızlarının geleceğin sürat patencisi olacağını belirterek, ileride iyi bir sporcu olması için şimdiden kızlarını hem soğuğa hem de buz pistine alıştırmak istediklerini dile getirdi.