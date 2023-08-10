Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzurumlu gençler, geliştirdikleri roketle Türkiye şampiyonu oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumlu gençler, geliştirdikleri roketle Türkiye şampiyonu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM (AA) - Erzurum'daki Palandöken Gençlik Merkezi Alora Roket Takımı sporcuları, geliştirdiği roketle Manisa'da düzenlenen 5. Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Türkiye Hava Sporları Federasyonunca (THSF) 3-6 Ağustos'ta F motor cinsinde S1 irtifa ve S2/P paraşüt ve A motor cinsinde ise S3 ile S6 olmak üzere 4 kategoride düzenlenen yarışmalarda sporcular 160'a yakın roket atışı yaptı.

        Şampiyonada S2/P hassas yük kategorisinde Palandöken Gençlik Merkezi'nin Fırat Ceyhan koordinesindeki Yavuz Selim Çom ve Ahmet Tümer Çolak’tan oluşan Alora Roket Takımı, geliştirdikleri roketle birinci oldu.

        DENEYAP Koordinatörü Fırat Ceyhan, yarışmanın Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) standartlarında organize edildiğine işaret ederek, "S2/P hassas yük yarışmasında yarışmacılardan minimum 75 santimetre uzunluğunda roket yapmaları istendi. Bu roketin 300 metre irtifaya çıkması, uçuş süresinin 60 saniyeye yakın olması ve roketin içinde bulunan hassas yük olan çiğ yumurtanın, roketin kurtarılışında sağlam bir şekilde bulunması istendi. Takımımız hassas yükünü kırılmadan bularak Türkiye şampiyonu oldu." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Son 9 günde çıkan orman yangını sayısı şaşkına çevirdi!
        Son 9 günde çıkan orman yangını sayısı şaşkına çevirdi!
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        Hawaii'de yangında 36 kişi hayatını kaybetti
        Hawaii'de yangında 36 kişi hayatını kaybetti
        Trafik kazası geçirdi
        Trafik kazası geçirdi
        Disney eksi yazıyor
        Disney eksi yazıyor
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı hayatını kaybetti
        Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Atölyesinde "ehram"dan yaptığı ürünleri artık seri üretip yurt dışına pazar...
        Atölyesinde "ehram"dan yaptığı ürünleri artık seri üretip yurt dışına pazar...
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Erzurum'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Erzurum'da girdiği marketten 10 saatte çıkarılan sansar doğaya bırakıldı
        Erzurum'da girdiği marketten 10 saatte çıkarılan sansar doğaya bırakıldı
        Geleceğin sürat patencilerini yanlarından ayıramadıkları bebekleriyle yetiş...
        Geleceğin sürat patencilerini yanlarından ayıramadıkları bebekleriyle yetiş...
        Erzurum'da mobiletle 4 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
        Erzurum'da mobiletle 4 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada