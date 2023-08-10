Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzurum'da iki katlı metruk binadaki yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da iki katlı metruk binadaki yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki iki katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Rabiana Mahallesi 2. Bedendibi Sokak'taki iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Bölgedeki esnafdan Mustafa Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerden bölgedeki metruk binalara çözüm bulunmasını istedi.

        Metruk binalarda çıkan yangınların kendi iş yerlerine de sıçraması endişesini taşıdıklarını belirten Topçu, bölgedeki metruk binalarda daha önce de yangınlar çıktığını söyledi.

        Esnaf Cahit Harmandağ da Büyükşehir Belediyesine birkaç kez dilekçe verdiklerini ama herhangi bir sonuç alamadıklarını aktardı.

        Madde bağımlılarının bölgeyi mesken tuttuklarını iddia eden Harmandağ, yetkililerden bir an önce çözüm beklediklerini dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Maçta iki gol var!
        Maçta iki gol var!
        Kadıköy'de 11'ler açıklandı!
        Kadıköy'de 11'ler açıklandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Fred gelişmesi!
        Fred gelişmesi!
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 

        Benzer Haberler

        Erzurum'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk ağır yaraland...
        Erzurum'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk ağır yaraland...
        Erzurum'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Erzurum'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum'da tünel girişinde 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında
        Erzurum'da tünel girişinde 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında
        1 kişinin öldüğü, 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
        1 kişinin öldüğü, 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
        Erzurumlu gençler, geliştirdikleri roketle Türkiye şampiyonu oldu
        Erzurumlu gençler, geliştirdikleri roketle Türkiye şampiyonu oldu