Erzurum'da iki katlı metruk binadaki yangın söndürüldü

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki iki katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rabiana Mahallesi 2. Bedendibi Sokak'taki iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bölgedeki esnafdan Mustafa Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerden bölgedeki metruk binalara çözüm bulunmasını istedi.

Metruk binalarda çıkan yangınların kendi iş yerlerine de sıçraması endişesini taşıdıklarını belirten Topçu, bölgedeki metruk binalarda daha önce de yangınlar çıktığını söyledi.

Esnaf Cahit Harmandağ da Büyükşehir Belediyesine birkaç kez dilekçe verdiklerini ama herhangi bir sonuç alamadıklarını aktardı.

Madde bağımlılarının bölgeyi mesken tuttuklarını iddia eden Harmandağ, yetkililerden bir an önce çözüm beklediklerini dile getirdi.