Sürat patenini tavsiye eden arkadaşları elendi, kendisi madalyalara uzandı

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da güreş sporuyla ilgilenirken arkadaşlarının tavsiye etmesiyle sürat patenine başlayan ve bu branşta çok sayıda derece alan milli sporcu Ömer Faruk Saylar, bu yıl Kanada'da düzenlenecek Short Track Dünya Kupası'na katılabilmek için hazırlanıyor.

Erzurumlu 23 yaşındaki Ömer Faruk Saylar, sürat pateni yapan arkadaşlarının tavsiyesiyle güreş sporundan bu branşa geçiş yapmaya karar verdi.

Bir süre eğitim aldıktan sonra 2011 yılında 200 kişinin katıldığı milli takım seçmelerinde, kendisini bu spora davet eden arkadaşları elenirken, Saylar mili takıma seçildi.

Katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şampiyonlukların yanı sıra dereceler de elde eden Saylar, ekim ayında Erzurum'da yapılacak Federasyon Kupası 1-2'de derece alıp bu yıl Kanada'da düzenlenecek Short Track Dünya Kupası'na gitmek için çalışıyor.

- Dünya kupasında kürsüye çıkmayı hedefliyor

Antrenör Adem ve Duygu Belir ile kentteki Buz Pateni Salonu'nda yoğun antrenman yapan Saylar, Dünya Kupası'na katılıp kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Milli sürat patenci Saylar, AA muhabirine, 2008 yılından 2010 yılına kadar güreş sporuyla ilgilendiğini ve daha sonra arkadaşlarının tavsiyesiyle sürat patenine başladığını söyledi.

Bir süre eğitim gördükten sonra milli takım seçmelerine katıldığını anlatan Saylar, "2011 yılında sürat patenine başladım, 200 kişinin katıldığı milli takım seçmelerinde milli takıma seçilen 12 kişiden biri oldum. Beni sürat patenine çağıran arkadaşlarım seçmelerde elendi. Sonra milli takım kamplarına davet edildim. Danubia Cup ve dünya kupalarına gittim, madalyalar kazandım." dedi.

Saylar, 2 kez Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye 2'nciliği ve 3'üncülüğü de elde ettiğini ve 34 takımın katıldığı Dünya Gençler Şampiyonası'nda da takım olarak 12'nci olduklarını ifade etti.

- "Hedefim, Koreli 'Lin' gibi olmak"

Son 2 yıldır antrenör Adem ve Duygu Belir ile şampiyonalara hazırlandıklarını belirten Saylar, "Şimdi milli takımda dünya kupalarına gitmek için çalışıyorum. Eylül ayında federasyon kupaları var. Dünya kupası için seçmeler olacak, orada baraj saniyelerinin geçilmesi gerekiyor. İnşallah dünya kupası ve şampiyonasına giderim. Bu sporda favorim Çin'e transfer olan Koreli 'Lin', hedefim onun gibi olmak." diye konuştu.

Antrenör Duygu Belir de 2023-2024 sezonu için heyecanlı olduklarını ve bu sezondaki yarışlara sıkı şekilde hazırlandıklarını belirterek, Saylar'ın kendini kanıtlamış sporcu olduğunu dile getirdi.

Bu yıl hedef büyüttüklerini anlatan Belir, "Hem kara hem de buz antrenmanlarımız yoğun geçiyor. Sporcumuzu biraz zorluyoruz çünkü bu sene hedef çok büyük. Olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Şimdiden 2026 olimpiyatlarına hazırlanmamız gerekiyor ki orada derece, madalya ve kota alabilelim." değerlendirmesinde bulundu.