Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sürat patenini tavsiye eden arkadaşları elendi, kendisi madalyalara uzandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürat patenini tavsiye eden arkadaşları elendi, kendisi madalyalara uzandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da güreş sporuyla ilgilenirken arkadaşlarının tavsiye etmesiyle sürat patenine başlayan ve bu branşta çok sayıda derece alan milli sporcu Ömer Faruk Saylar, bu yıl Kanada'da düzenlenecek Short Track Dünya Kupası'na katılabilmek için hazırlanıyor.

        Erzurumlu 23 yaşındaki Ömer Faruk Saylar, sürat pateni yapan arkadaşlarının tavsiyesiyle güreş sporundan bu branşa geçiş yapmaya karar verdi.

        Bir süre eğitim aldıktan sonra 2011 yılında 200 kişinin katıldığı milli takım seçmelerinde, kendisini bu spora davet eden arkadaşları elenirken, Saylar mili takıma seçildi.

        Katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şampiyonlukların yanı sıra dereceler de elde eden Saylar, ekim ayında Erzurum'da yapılacak Federasyon Kupası 1-2'de derece alıp bu yıl Kanada'da düzenlenecek Short Track Dünya Kupası'na gitmek için çalışıyor.

        - Dünya kupasında kürsüye çıkmayı hedefliyor

        Antrenör Adem ve Duygu Belir ile kentteki Buz Pateni Salonu'nda yoğun antrenman yapan Saylar, Dünya Kupası'na katılıp kürsüye çıkmayı hedefliyor.

        Milli sürat patenci Saylar, AA muhabirine, 2008 yılından 2010 yılına kadar güreş sporuyla ilgilendiğini ve daha sonra arkadaşlarının tavsiyesiyle sürat patenine başladığını söyledi.

        Bir süre eğitim gördükten sonra milli takım seçmelerine katıldığını anlatan Saylar, "2011 yılında sürat patenine başladım, 200 kişinin katıldığı milli takım seçmelerinde milli takıma seçilen 12 kişiden biri oldum. Beni sürat patenine çağıran arkadaşlarım seçmelerde elendi. Sonra milli takım kamplarına davet edildim. Danubia Cup ve dünya kupalarına gittim, madalyalar kazandım." dedi.

        Saylar, 2 kez Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye 2'nciliği ve 3'üncülüğü de elde ettiğini ve 34 takımın katıldığı Dünya Gençler Şampiyonası'nda da takım olarak 12'nci olduklarını ifade etti.

        - "Hedefim, Koreli 'Lin' gibi olmak"

        Son 2 yıldır antrenör Adem ve Duygu Belir ile şampiyonalara hazırlandıklarını belirten Saylar, "Şimdi milli takımda dünya kupalarına gitmek için çalışıyorum. Eylül ayında federasyon kupaları var. Dünya kupası için seçmeler olacak, orada baraj saniyelerinin geçilmesi gerekiyor. İnşallah dünya kupası ve şampiyonasına giderim. Bu sporda favorim Çin'e transfer olan Koreli 'Lin', hedefim onun gibi olmak." diye konuştu.

        Antrenör Duygu Belir de 2023-2024 sezonu için heyecanlı olduklarını ve bu sezondaki yarışlara sıkı şekilde hazırlandıklarını belirterek, Saylar'ın kendini kanıtlamış sporcu olduğunu dile getirdi.

        Bu yıl hedef büyüttüklerini anlatan Belir, "Hem kara hem de buz antrenmanlarımız yoğun geçiyor. Sporcumuzu biraz zorluyoruz çünkü bu sene hedef çok büyük. Olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Şimdiden 2026 olimpiyatlarına hazırlanmamız gerekiyor ki orada derece, madalya ve kota alabilelim." değerlendirmesinde bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Üniversitede mobbinge para cezası!
        Üniversitede mobbinge para cezası!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        Haziranda cari fazla verildi
        Haziranda cari fazla verildi
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        Koşa koşa denize...
        Koşa koşa denize...
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Akıma kapılmasınlar diye...
        Akıma kapılmasınlar diye...

        Benzer Haberler

        Erzurum'da iki katlı metruk binadaki yangın söndürüldü
        Erzurum'da iki katlı metruk binadaki yangın söndürüldü
        Erzurum'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk ağır yaraland...
        Erzurum'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk ağır yaraland...
        Erzurum'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Erzurum'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum'da tünel girişinde 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında
        Erzurum'da tünel girişinde 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında
        1 kişinin öldüğü, 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
        1 kişinin öldüğü, 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada