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        Erzurum'un Osmanlı'dan günümüze ticaret ve sanayisi araştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 17:40
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        Erzurum'un Osmanlı'dan günümüze ticaret ve sanayisi araştırıldı
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        ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu’nun kaleme aldığı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından basılan "Osmanlı’dan Günümüze Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası" kitabının tanıtımı yapıldı.

        ETSO tarihinin anlatıldığı kitapta, Erzurum'un Osmanlı'dan günümüze kadar ticaret ve sanayisi araştırıldı.

        ETSO Başkanı Saim Özakalın, odada düzenlenen tanıtım toplasında yaptığı konuşmada, kuruluşlarının 1919 yılında değil, 1885 yılında olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

        Konuyla ilgili gerekli düzeltmelerin kitap sayesinde yapılacağını belirten Özakalın, Anadolu'da kurulan ilk ticaret odalarından birisinin Erzurum’da olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

        “1885’te açılan Erzurum Ticaret Odası daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası adını alarak iş dünyasına hizmet etmeyi sürdürmüştür. ETSO'nun belge, doküman ve arşivini tarayarak hazırladığı bu kitap kuruluşumuzdan günümüze kadar Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurumsal yapısını, yöneticileri ve faaliyetlerini detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır. Diğer taraftan geçmişten günümüze uzanan süreçte Erzurum şehrinin ekonomi ve ticari tarihini bir bütün olarak ele almaktadır. Özellikle şehrimizin ticari hayatına geçmişten geleceğe yön çizebileceğimiz çok değerli bilgileri barındıran çok önemli bir eser. Bu vesile ile bugüne kadar kuruluş tarihinin 1919 tarihi olarak bilinen Ticaret Sanayi Odası'nın kuruluşunun da artık 1885 tarihi olarak düzeltildi."

        Kitabın 20 yıllık bir süreç sonunda kaleme alındığını ifade eden Prof. Dr. Küçükuğurlu, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kurum tarihleri yazılmıştır, yazılıyor. Ama bu kitap kendi kurum tarihleri açısından, bilhassa Ticaret ve Sanayi Odası tarihleri açısından ilk sıralarda yer alan bir kitap olacaktır." dedi.

        Küçükuğurlu, kitabı yazarken araştırmalar sonucunda ETSO’nun kuruluş tarihinin 1885 yılı olduğunu öğrendiklerini ifade ederek, “İngiliz konsolos belgeleri doğrultusunda Ticaret Odası'nın 1885 yılında kurulmuş olduğunu gördük. Aynı zamanda Ticaret Odası'nın kurumsal tarihini verirken diğer taraftan Erzurum'un iktisadi ve ticari hikayesini de kısaca anlattık. Erzurum hakkında çok ciddi ve ilk defa duyacağınız pek çok bilgiye ulaşacaksınız. Erzurumlu tüccarımızı, Erzurumlu iş adamlarımızı da düşünerek onların Erzurum'daki geçmişlerini, Erzurum'daki ilk dükkanlarını, Erzurum'daki ilk imalathanelerini de mümkün mertebe kitabımıza işleyerek kökenin Erzurum'da olduğunu bir kez daha hatırlamış olduk.” diye konuştu.

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