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        Erzurum'da ahşap süs eşyalarında uyuşturucu taşıyan 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 17:18
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        Erzurum'da ahşap süs eşyalarında uyuşturucu taşıyan 2 zanlı tutuklandı
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        ERZURUM (AA) - Erzurum'da valiz içinde, ahşap çerezlik ve minyatür ahşap halı dokuma tezgahına saklanmış 5 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.

        Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında, İran'dan gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Otobüsün bagaj kısmındaki bir valizde narkotik dedektör köpeği Eris'in tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 27 parça halinde kahve renkli ahşap bölmeli çerezliğin iç kısımlarına ve minyatür ahşap halı dokuma tezgahının ayak kısımlarına saklanmış toplam 5 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan yolculardan İran uyruklu Mohammad Zarif A. ile Jawad A, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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