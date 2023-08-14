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        Erzurum'da trafik kazasında kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

        Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen trafik kazasında, genç erkek kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 23:39
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        Erzurum'da trafik kazasında kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı
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        ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen trafik kazasında, genç erkek kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

        Kadir İpçi (24) yönetimindeki 24 BE 338 plakalı otomobil, Atatürk Üniversitesi yerleşkesinden Kazım Karabekir Kapalı Stadyumu yönüne ilerlerken kontrolden çıkarak bariyere çarpıp şarampole devrildi.

        Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasına demir parçaları isabet eden sürücünün otomobilde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücünün kardeşi Abdulkadir İpçi (22) Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza yerine gelen İpçi kardeşlerin yakınları fenalık geçirdi.

        Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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