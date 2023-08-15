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        AFAD Başkanlığına atanan Okay Memiş'e Erzurum'da veda programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 00:45
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        AFAD Başkanlığına atanan Okay Memiş'e Erzurum'da veda programı düzenlendi
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        ERZURUM (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına atanan Erzurum Valisi Okay Memiş için veda programı yapıldı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesince Palandöken Kayak Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen veda programına, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti il ve ilçe başkanları ve çok sayıda davetli ile Memiş'in eşi ve çocukları katıldı.

        Programda Memiş'in 5 yıl boyunca kentte yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler, Valilik Basın birimince hazırlanan video ile katılımcılara seyrettirildi.

        Veda programında konuşan Memiş, videoyu görünce duygulandığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere ve veda programına katılan herkese teşekkür etti.

        Erzurum Valisi olarak 5 yıl görev yaptığı şehri ve insanlarını çok sevdiğini, görevini iyi şekilde yaptığını ifade eden Memiş, "Yeteneklerim ve bilgim ölçüsünde vatandaşlarımızın emrinde olmaya büyük gayret sarf ettim. Bu 5 yılın 3'ü neredeyse pandemide geçti. Her asırda bir kere olan büyük sağlık sorunuydu. Onu il sağlık müdürüm ve sağlık çalışanlarımızla, devletin sağladığı imkanlarla iyi yönettiğimize inanıyorum." dedi.

        Memiş, önceliklerinin kentte yaşayan insanların can ve mal güvenliği olduğunu dile getirdi.

        Ülkenin bölünmez bütünlüğüne inanan herkesin emrinde olduklarını vurgulayan Memiş, "Göreve başladığımızda yaklaşık 15-16 terör mensubu bulunuyordu, bunlardan 3-4'ü teslim oldu, diğerleri etkisiz hale getirildi. Şu anda bölgemizde terörist unsur bulunmamaktadır." diye konuştu.

        Okay Memiş, Valilik görevinde başarısını eşi sayesinde yakaladığını belirterek, eşinin çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi.

        Yeni görevinin kendisi için sürpriz olduğunu belirten Memiş, "Bizim açımızdan terfi görevdir ve kabul etmek gerekir. Bunun ateşten gömlek olduğunun farkındayız. 'Asrın Felaketi'nde yaraların sarılması için AFAD Başkanlığı göreviyle bu yükün altına büyük aşkla, istekle gireceğiz. Herkesi kucaklamak niyetiyle, bu yükün altına gireceğiz. İnşallah milletimize mahcup olmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Kendisini bu göreve layık gören devlet büyüklerine teşekkür eden Memiş, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımıza inşallah mahcup olmayacağız. Büyük afetin ilk günlerinden itibaren bütün ekibimizle Hatay'da görev aldık. Enkaz altından 567 kişiyi kurtardık. Bu bilinç ve tecrübeyle, bu yükün altına seve seve gireceğim. Büyük Türk devletinin ve milletinin desteğiyle kısa sürede yaraları hep birlikte saracağız. AFAD merhamet teşkilatıdır. AFAD, ihsan, iyilik ve herkesi kucaklayan, yaraları saracak olan bir teşkilattır. İnşallah orada da güzel hizmetlere hep birlikte vesile olacağız."

        Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Öz ve Fırat'ın yanı sıra programa katılanlar Okay Memiş'e çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

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