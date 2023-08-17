Atatürk Üniversitesine 136 bin 725 avro hibe desteği

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi, "Ortak Ülkeler ile Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği- ERASMUS+ KA171" projesi kapsamında 136 bin 725 avro hibe desteği almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi, proje kapsamında Türkiye'den kalite değerlendirmesini geçen ve fon almaya hak kazanan yükseköğretim kurumları arasında 19 ülke projesi ile üst sıralarda yer aldı.

Bütçelendirme bakımından 12 kategoriye sahip KA171 Projesi kapsamında 7 kategoride sunulan 20 ülke projesinin 19'u proje desteği aldı.

Üniversitenin Dış İlişkiler Ofisi koordinasyonunda yeni dönemde akademik personel ile öğrenciler, ABD ve Kanada kategorisinde Amerika Birleşik Devletleri; Asya kategorisinde Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayvan; Batı Balkanlar kategorisinde Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova; Doğu Ortaklığı kategorisinde Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna; Güney Akdeniz kategorisinde Cezayir, Ürdün, Lübnan ve Fas; Orta Asya kategorisinde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan; Rusya kategorisinde Rusya'daki (toplam 19 ülke) yükseköğretim kurumlarıyla öğrenim, staj ve personel hareketlilikleri yapabilecek.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin, uluslararası bir çekim merkezi olma bağlamında yüksek potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Erasmus+ Programı'nı 2009 yılından bu yana başarılı bir şekilde yürüten Atatürk Üniversitesinin hem Avrupa dışındaki ülkelerle hem de merkezi projelerle başarılarına yenilerini eklemeye devam ettiğini belirten Çomaklı, şunları kaydetti:

"'Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi' kapsamında uluslararasılaşmaya büyük önem veriyoruz. Her yıl yüzlerce öğrencisini ve personelini yurt dışında eğitim ve iş tecrübesi deneyimleriyle tanıştıran Atatürk Üniversitesi, Erasmus+ Avrupa Ülkeleri ile Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği KA131 Projesi kapsamında da 180 bin 350 avro hibe almaya hak kazandı ve toplamda 317 bin avro hibe alacak."