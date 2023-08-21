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        Palandöken Kültür Yolu Festivali etkinlikleri sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 10:33
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        Palandöken Kültür Yolu Festivali etkinlikleri sürüyor
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        ERZURUM (AA) - Erzurum'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Kentte 27 Ağustos'a kadar sürecek festivalde, sergiden tiyatroya, konserden çocuk etkinliklerine, film gösterimlerinden söyleşilere yüzlerce etkinlik halkla buluşuyor.

        Festivalin ikinci gününde, Etkinlik ve Miting Alanı'nda Bengü Erden konser verdi. Sevilen şarkıları söyleyen Erden'e, konsere katılan vatandaşlar da eşlik edip, sevgi gösterisinde bulundu.

        Üç Kümbetler Millet Bahçesi'nde ise Grup Dergah sahne aldı.

        Grup Dergah'taki sanatçılar ilahiler söyledi.

        Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konserlerde, aileler çocuklarıyla keyifli zaman geçirdi.

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