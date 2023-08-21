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        Atatürk Üniversitesi bu yılki kontenjanlarını doldurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 11:13
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        Atatürk Üniversitesi bu yılki kontenjanlarını doldurdu
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        ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesine, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarıyla 60 bin 478 yeni öğrenci yerleşti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılan değerlendirmeler ile verdiği eğitim tescillenerek tam akredite olan ve 67 yıllık tecrübesi ile ülke yükseköğrenimine katkılarıyla "Araştırma Üniversitesi" unvanı bulunan Atatürk Üniversitesinin bu yılki kontenjanları doldu.

        Yeni eğitim ve öğretim yılında lisans bölümlerine 7 bin 620, ön lisans bölümlerine 5 bin 274 öğrencinin yerleşmesiyle toplam 12 bin 894 örgün, yine lisans bölümlerine 10 bin 820, ön lisans bölümlerine 36 bin 764 öğrencinin kayıt yaptırmasıyla toplam 47 bin 584 öğrenci Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'ni tercih etti.

        Böylece toplam 60 bin 478 öğrenci Atatürk Üniversitesine yerleşti.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin nitelikli akademik ve idari kadrosu, geniş fiziki imkanları, sosyal, kültürel ve sportif altyapısı ile öğrencilerinin yanında yer aldığını belirtti.

        Üniversite adayı gençlerin tercihlerini yaparak yükseköğretim kurumlarına yerleştiğini hatırlatan Çomaklı, şunları kaydetti:

        "Üniversitemiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı öğrencilerin ilk tercihi oldu ve kontenjanları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. 2023 YKS tercih döneminde Atatürk Üniversitesini tercih eden tüm öğrencilere 'hoş geldiniz' diyorum. Araştırma üniversitemizi tercih ederek büyük ailemizin mensubu olan gençlerimizi ve onları yetiştiren ailelerini tebrik ediyorum. 2023-2024 akademik yılında sizleri aramızda görecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Üniversitemizi tercih ederek ailemize güç kattınız. Yükseköğrenim hayatınız boyunca tam akredite bir üniversiteden kaliteli ve nitelikli eğitim alacaksınız. Bunun yanında ders dışı pek çok etkinlikle verimli ve eğlenceli bir kampüs yaşamı sizleri bekliyor. Bu duygularla bir kez daha sizleri tebrik ediyor, başarılarla dolu bir üniversite hayatı diliyorum."

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