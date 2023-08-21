Erzurum ve Ağrı Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası'ndan veteriner hekimlere yönelik şiddete tepki

ERZURUM (AA) - Erzurum ve Ağrı Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, son zamanlarda veteriner hekimlere yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Erzurum ve Ağrı Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Kubilay Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, veteriner hekimlere karşı artan şiddet olayları gereği 81 ili temsil eden 56 veteriner hekim odasının eş zamanlı olarak açıklama yapma gereği duyduğunu söyledi.

Veteriner hekimlerin koruyucu hekimlik hizmetleriyle salgınları önleyerek toplum sağlığını koruduğunu, hayvanların sağlığı ve refahını, denetimler ile sağlıklı ve güvenilir gıda tüketilmesini sağladığını ifade eden Aktaş, "Tam da bu stratejik konumu nedeniyle veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenler, geçmişte de bugün de şiddete başvurmakta, mesleğimizi değersizleştirmeye çalışmaktadır." dedi.

Artan şiddet olaylarına karşı tedbir alınması gerektiğini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Salgınlar, antibiyotik direnci, hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklar, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalacağımız en büyük sorunlardır. Veteriner hekimler, tüm bu sorunların çözümü için zorlu bir akademik eğitim almış, çok farklı stratejik alanlarda görev yapan ve bu görevleri nedeniyle aynı zamanda halk sağlığının da garantisi olan bir mesleğin mensuplarıdır. Bu nedenle, veteriner hekime uygulanan şiddet aynı zamanda toplumun sağlık hakkına uygulanan bir şiddettir. Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Sağlık Hizmetleri Sınıfında tanımlanmıştır, vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler 'Sağlıkta Şiddet Yasası' kapsamına alınmalıdır. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir."