Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Palandöken Kültür Yolu Festivali sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 10:20 Güncelleme: 22.08.2023 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Palandöken Kültür Yolu Festivali sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM (AA) - Erzurum'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali konser, söyleşi ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor.

        Kentte 27 Ağustos'a kadar sürecek festivalde, sergiden tiyatroya, konserden çocuk etkinliklerine, film gösterimlerinden söyleşilere yüzlerce etkinlik halkla buluşuyor.

        Festivalin üçüncü gününde, Etkinlik ve Miting Alanı'nda Ali Kınık konser verdi. Sevilen şarkıları söyleyen Kınık'a, konsere katılan vatandaşlar da eşlik etti.

        Üç Kümbetler Millet Bahçesi'nde ise Nihat Hatipoğlu "Dosta Doğru" söyleyişi programı yaptı.

        Farklı yerlerde aşıkların dinleti sunduğu festivalde, Çifte Minareli Medresede Muhammet Mağ'ın "Hiç" sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezinde İbrahim Sadri'nin şiirler okuduğu festivalde, Nenehatun Tabyaları'nda tasavvuf müziği dinletisi yapıldı.

        Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği aktivitelerde, aileler çocuklarıyla keyifli zaman geçirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        2 yaşındaki kardeşini vurdu! 5 yaşında katil!
        2 yaşındaki kardeşini vurdu! 5 yaşında katil!
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!
        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Kartal'dan iptal edilen gol için açıklama!
        Kartal'dan iptal edilen gol için açıklama!
        Geri dönüşlerin borsası
        Geri dönüşlerin borsası
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Arda Güler'den müjde!
        Arda Güler'den müjde!
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!

        Benzer Haberler

        Seyir sırasında otobüs alev aldı; şoför yolcuları tahliye etti
        Seyir sırasında otobüs alev aldı; şoför yolcuları tahliye etti
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        GÜNCELLEME - Erzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Erzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Erzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Erzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Erzurum ve Ağrı Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası'ndan veteriner hekimlere...
        Erzurum ve Ağrı Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası'ndan veteriner hekimlere...
        Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Sağlam'dan veteriner hekiml...
        Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Sağlam'dan veteriner hekiml...