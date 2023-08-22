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        Erzurum'da düzensiz göçmenlerin kaçışlarını organize eden 2 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 19:36 Güncelleme: 22.08.2023 - 19:50
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        Erzurum'da düzensiz göçmenlerin kaçışlarını organize eden 2 kişi tutuklandı
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        ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzensiz göçmenlerin kaçışlarını organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmenlerin kaçışlarını organize etme suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, A.A, A.Ç ve T.G. suçta kullandıkları araç ile yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A ve T.G çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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